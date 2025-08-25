Kai kur Lietuvoje iškrito kruša

Ledėkų vaizdais dalijosi Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt).
„Apie 9.30 val. Virkšų kaime (netoli Platelių) užfiksuoti krušos likučiai – tokį vaizdą mums atsiuntė mūsų sekėja Ingrida“, – rašė Meteo.lt.
Tuo tarpu tautiečiai socialiniuose tinkluose skelbė, kad kruša krito ir Širvintų, Šakių, Molėtų rajonuose, taip pat Mažeikiuose bei Radviliškyje. Vietomis griaudėjo perkūnija.
Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija. Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas
Tuo tarpu smarkus lietus Vilniuje po pietų užtvindė gatves.
Kaip jau buvo rašyta, pirmadienį daug kur buvo numatomi trumpi lietūs, kai kur – smarkūs, su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, vietomis gūsingas – iki 18 m/s. Oras šils iki 14–18 °C.
Antradienį lietaus sulauksime dar daugiau rajonų, kai kur gali griaudėti. Naktį bus 6–11 °C, pajūryje iki 13 °C, dieną – 14–19 °C.
Trečiadienis numatomas ramesnis – lietus tik vietomis, vėjas nestiprus, o temperatūra dieną kils iki 16–21 °C.
Anot meteorologų, nuo savaitės vidurio orai ims taisytis, tad dar galėsime pasidžiaugti vasariška šiluma.
