K. Prunskienė atšventė 80-ąjį jubiliejų: visko buvo tiek daug, kad užtektų net keliems gyvenimams

Beveik prieš 20 metų kandidatuodama į prezidentus, K. Prunskienė sakė: „Jeigu paanalizuočiau savo gyvenimą, tai jis sutirštintas įvykių, įvairios veiklos: profesinės, visuomeninės, politinės. Visko tiek daug, kad to užtektų net keliems gyvenimams“.

Šiandien savo 80-ąjį gimtadienį buvusi Vyriausybės vadovė ir „gintarine ledi“ tituluota politikė švenčia tik artimiausių šeimos narių ir kolegų apsuptyje Vilniuje.

„Per tuos susitikimus aš ją pažinau kaip nuostabią asmenybę, kuri su tokia meile, su tokiu didžiuliu noru bendrauja su žmonėmis, norėdama palengvinti kažkaip jų gyvenimą. Na, tai kaip galima jos nemylėti?!– gražių žodžių negailėjo aktorė Vaiva Mainelytė.

Į Šventų Jonų bažnyčią pakviesti visi artimiausi politikės bičiuliai ir kolegos džiaugiasi draugyste. Jubiliatei visi linkėjo sveikatos.

„Pofesorė K. Prunskienė – labai autoritetingas ir kompetentingas asmuo. Kai ji rinko ministrų kabinetą, rinko irgi kompetentingus žmones“, – teigė docentė Irena Vitkienė.

„Palinkėti galima, kad tos gerosios savybės, kurias Kazimiera turi, jos neapleistų“, – gražiai apie jubiliatę atsiliepė ir buvęs Ekonomikos ministras Vytas Navickas.

„Dabar reikia gerbti, prisiminti ir mokytis iš jos“, – sakė vienas iš Sąjūdžio lyderių Arvydas Juozaitis.

Tiesa, lygiai tą pačią dieną prieš vienuolika metų per gimtadienį politikę ištiko insultas, po kurio jos kalba liko sutrikdyta, o dešinė kūno pusė paralyžiuota. Tačiau šeimos nariai tikina, kad profesorės sveikata stabili ir jėgų jai tikrai netrūksta.

„Jos būsena – stabili. Aišku, filosofinėmis temomis jau nebeturime tokios prabangos pakalbėti, bet buitiniame lygmenyje puikiai bendraujame, kartais padainuojame“, – kalbėjo jubiliatės brolis Rimantas Stankevičius.

Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerė šiuo metu gyvena Švenčionių rajone su savo sūnaus Vaidoto šeima gražioje vietoje, ant ežero kranto. Vos už poros kilometrų nuo savo gimtojo kaimo. Gamta labiau nei didmiesčiai žavėjo politikę dar tada, kai ji intensyviai siekė šalies vadovės posto.

„Labai traukė savas kraštas, kur esu gimusi, augusi. Džiaugiuosi, kad čia taip pat gyvena ir mano sūnus su šeima“, – kalbėjo K. Prunskienė.

Be to, K. Prunskienė džiaugiasi ne tik profesiniais laimėjimais – be trijų suaugusių vaikų ji turi devynis anūkus bei keturis proanūkius. O vasarą, kalbama, gretos dar pagausės – sulauks ir penkto proanūkio.