JAV svarsto dėl branduolinio ginklo dislokavimo: ministras tikina, jog Lietuva nestovi nuošalyje

„Diskusijos tikrai yra. Į detales šitoje vietoje tikrai nenoriu leistis, nes yra slaptumo grifas, bet diskusijos yra, Lietuva tikrai nestovi nuošaly“, – žurnalistams Seime antradienį sakė ministras.
Jo teigimu, branduolinis ginklas didina saugumą, todėl visos valstybės turi ypač stengtis, užtikrindamos tiek gynybą, tiek nepriklausomybę, tiek atgrasymą.
Remdamasis trimis su diskusijomis susipažinusiais asmenimis, FT teigia, jog JAV pareigūnai užsiminė apie galimą dislokavimą ne tik šešiose šalyse, kuriose dislokuoti branduolinį ginklą galintys nešti bombonešiai.
Šis žingsnis reikštų, kad daugiau šalių priimtų vadinamuosius JAV dvejopos paskirties orlaivius (DCA), galinčius suduoti branduolinius smūgius, rašė laikraštis. Visgi pabrėžiama, kad tai nėra artimiausio meto klausimas.
Diskusijos tikrai yra. Į detales šitoje vietoje tikrai nenoriu leistis, nes yra slaptumo grifas, bet diskusijos yra, Lietuva tikrai nestovi nuošaly.
NATO rytinio sparno valstybės, įskaitant Lenkiją ir kai kurias Baltijos šalis, domėjosi galimybe priimti DCA bazes, teigiama pranešime ir priduriama, kad diskusijos Aljanso kanalais tęsiasi.
Gegužę prezidentui Gitanui Nausėdai vetavus Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą, pagal kurį būtų sudaryta galimybė į Lietuvos teritoriją įplaukti laivams su branduoliniu ginklu, jeigu tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams, politikai pradėjo diskutuoti apie poreikį keisti Konstituciją.
Pagrindinis šalies įstatymas numato, kad Lietuvos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.
G. Nausėda, parlamento vadovas Juozas Olekas ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė neatmetantys diskusijos dėl Konstitucijos keitimo. Tą palaiko ir opozicija.
R. Kauno teigimu, visos vykstančios diskusijos apima bendrą paveikslą.
„Viskas yra darbiniame lygmenyje, vyksta taip sparčiai, kiek to reikia, neperskubant, kokybiškai, atliepiant naujus pokyčius ir mes labai šioje vietoje, manau, kad savo tempu tikrai gerai einame į priekį“, – kalbėjo jis.
Pernai apie galimybę keisti Konstituciją buvo užsiminusi tuometinė krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė. Tuomet ji sakė, kad apie pagrindinio šalies įstatymo keitimo galimybę reikėtų galvoti, jei sąjungininkai siūlytų realius planus dėl branduolinių ginklų ar jų komponentų dislokavimo Lietuvoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)