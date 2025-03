JAV pulkininkas: per 24 tarnybos metus nesu matęs taip įstrigusios mašinos

„Nesu matęs taip įstrigusios transporto priemonės per 24 savo tarnybos kariuomenėje. Sudėtingiausia, kad tai nėra tiesiog vanduo ir tai nėra tiesiog purvas, tai abiejų mišinys. Be to, tai yra labai sunkiai pasiekiamoje vietovėje“, – sekmadienį JAV kariuomenės vadavietės Europoje feisbuke paviešintame garso įraše kalba J. Armstrongas.

Anot jo, nors yra įrangos, skirtos traukti iš vandens, ir yra technikos skirtos darbui purve, šioje operacijoje reikia derinti abiejų tipų įrangą.

„Ši įranga nėra paprastai pritaikyta, kad galėtų būti miško viduryje, mažoje, sunkiai pasiekiamoje vietoje, todėl tai yra sunku“, – kalbėjo JAV kariuomenės atstovas.

Pasak J. Armstrongo, atskira operacija yra į įvykio vietą atgabenti visą reikiamą įrangą ir techniką.

„Mūsų kariai, mūsų komanda kartu su Lietuvos sąjungininkais juda į priekį“, – sakė jis.

BNS rašė, kad vikšrinė gelbėjimo mašina M88 „Hercules“ su keturiais amerikiečių kariais per pratybas Pabradės poligone Švenčionių rajone dingo antradienį.

Kaip sekmadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija ir JAV kariuomenė, šarvuotis šiuo metu yra nugrimzdęs apie keturis metrus po vandeniu ir yra po maždaug dviejų metrų purvo sluoksniu. Kol kas neaišku, ar joje yra dingę kariai, šiuo metu gelbėtojai bando ištraukti šarvuotį į sausumą.

Didelio masto gelbėjimo operacijoje dalyvauja Lietuvos ir JAV kariuomenė, šalies institucijos. Į pagalbą atvyko ir keliasdešimt Lenkijos karių su įranga.