Įstatymo pataisa papildytų vienišų pensininkų kišenę

Seimo narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad didelės dalies Lietuvos senjorų kasdienybė – itin skurdi. „Dar skurdesnė kasdienybė tų senjorų, kurie yra vieniši. Būtent šių senolių problemoms šiuo metu labai trūksta dėmesio ir sprendimų valstybiniu lygmeniu. Šiuo metu vieniši asmenys, kuriems įstatymų leidėjas yra užtikrinęs galimybę pasinaudoti mirusio sutuoktinio įmokėtomis pensijų socialinio draudimo įmokomis, gauna tik 24 eurų per mėnesį našlio pensiją. Be to, pagal šiuo metu galiojančius įstatymus mes remiame santuoką sudariusius žmones, bet pamirštame tuos žmones, kurie niekada santuokoje nebuvo ar dėl įvairių priežasčių išsiskyrė (kartu su buvusiu sutuoktiniu užauginę ir išauklėję vaikus). Todėl būtina siekti lygiateisiškumo ir geresnio vienišų senyvo amžiaus asmenų finansinio aprūpinimo“, – teigė L. Kasčiūnas.

Pasak Seimo narės G. Skaistės, Statistikos departamento duomenimis, žemiau santykinio skurdo ribos gyvena 41,7 proc. senatvės pensininkų. Nuo 2015 metų šis rodiklis išaugo beveik dvigubai. Taip pat, Statistikos departamento duomenimis, žemiau skurdo gyvenantys asmenys būsto išlaikymui skiria vidutiniškai 27,9 proc. visų savo pajamų. „Todėl akivaizdu, kad vienišiems pensininkams būsto išlaikymas sudaro neproporcingai didelę disponuojamųjų pajamų dalį, kadangi šia našta jie negali pasidalinti su drauge gyvenančiu sutuoktiniu. Todėl visi būsto išlaikymo kaštai gula ant vienišo asmens pečių“, – komentavo G. Skaistė.

Seimo narė taip pat pabrėžia, kad Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane buvo numatyta 2019 m. antrame ketvirtyje sukurti vienišo asmens paramos sistemą, pagal kurią našlių pensijos būtų pakeistos išmokomis vienišiems asmenims. Tačiau kol kas tokia pajamų nelygybei mažinti skirta priemonė nėra įgyvendinama. „Per tą laiką buvo nustatytos tik pensijų priemokos itin mažas pensijas gaunantiems asmenims, tačiau niekaip neatlieptas išskirtinis vienišų asmenų statusas“, – sako L. Kasčiūnas.

Jo manymu, šiandieninė sistema neužtikrina reikiamos paramos vienišiems senyvo amžiaus žmonėms, kurie neturi sutuoktinio ar vaikų, galinčių jais pasirūpinti. Todėl Seimo narys džiaugiasi, kad Seimas ketvirtadienį pritarė siekiui užtikrinti didesnes pajamas tokiems asmenims ir mažinti jų socialinę atskirtį.

Šalpos pensijų ir Socialinio draudimo pensijų įstatymų pataisoms Seimas po pateikimo pritarė bendru sutarimu. Taip pat bendru sutarimu nutarta paprašyti Vyriausybės išvados dėl tokio siūlymo.

Projekto iniciatoriai norėtų, kad naujas teisinis reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.