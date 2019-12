Įspėjimas dėl eismo sąlygų: reikia saugotis gūsingo šoninio vėjo

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, pūs pietvakarių, vakarų 9–14 metrų per sekundę vėjas, daug kur jo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, Vakarų ir Šiaurės Lietuvoje – vietomis iki 23 metrų per sekundę.

Trečiadienio rytą Lietuvoje valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia buvo drėgnos, vietomis – su šlapių kelių ruožais. Šalyje buvo be kritulių.

Dieną bus debesuota su pragiedruliais, kai kur – nedidelis lietus. Oro temperatūra svyruos nuo 5 iki 9 laipsnių šilumos.