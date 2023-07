Internete plintanti „Vieno bučinio istorija“ parodė, ko išties bijo V. Zelenskis

Be visų kitų susitikimų V. ir O. Zelenskių pora susitiko ir su Lietuvos pirmąja ponia D. Nausėdiene. Ukrainos prezidentas susitikimo metu apkabino Lietuvos pirmąją ponią ir tris kartus pabučiavo ją į abu skruostus. O. Zelenska reakcija į šiuos bučinius buvo neįprasta.

Pirmiausia Ukrainos pirmoji ponia nustebusi pažvelgė į savo vyrą, o tada paglostė jam nugarą. Vėliau, kai V. Zelenskis norėjo paimti jos ranką, ji neleido. Visa tai buvo užfiksuota vaizdo įraše ir netruko išplisti socialiniuose tinkluose.

Socialiniuose tinkluose žmonės juokauja šį epizodą vadindami „vieno bučinio istorija“ ir teigia, kad O. Zelenska savo reakcija „pritrenkė“. Pasak komentatorių, dėl tokio vyro elgesio O. Zelenska pateko į gana dviprasmišką situaciją ir galėjo jaustis įžeista.

Be to, komentatoriai priminė, kad dabar V. Zelenskis „liks be pusryčių“.

Internete žmonės po šiuo vaizdo įrašu dalinosi pirmosios Ukrainos poros poelgio šmaikščiomis interpretacijomis:

„Tas jausmas, kad ukrainietis, kurio bijo 152 milijonų, visada bijo savo moters“.

„Vėl be pusryčių liks“.

„Nors ir Ukrainos prezidentas, bet svarbiausia – moteris“.

Kodėl internete juokaujama apie V. Zelenskio pusryčius?

2022 m. pabaigoje V. Zelenskis papasakojo apie savo santykius su žmona karo metu. Duodamas interviu jis pasiguodė, kad pusryčių jam niekas negamina. Tuo metu šalia jo buvusi pirmoji ponia negalėjo nuslėpti nuostabos. Po to V. Zelenskis nusijuokė.

Pirmosios ponios reakcija tada irgi ilgai buvo aptarinėjama internete. Žmonės juokavo, kad O. Zelenska labai rimtai pasikalbėjo su savo vyru apie tokį jo pareiškimą.