Į VSAT vadus bus teikiamas Donatas Škarnulis

„Artimiausiu metu Vyriausybei tieksiu Donato Škarnulio kandidatūrą į VSAT vadovus“, – pirmadienį žurnalistams pranešė ministras.
D. Škarnulis VSAT laikinojo vadovo pareigas eina nuo rugpjūčio 20-osios, kai iš pareigų pasitraukė Rustamas Liubajevas.
Pernai sausį jis paskirtas VSAT vado pavaduotoju, iki tol nuo 2018 metų pareigūnas vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai. 2024 metų sausio 1 dieną jam suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis.
BNS skelbė, kad R. Liubajevas iš pareigų pasitraukė dėl incidento pasienyje.
Rugpjūtį žiniasklaidoje pasirodė informacija apie liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Skelbta, kad, užfiksavus po valstybės siena kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą.
Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 20 užsieniečių puolė pareigūnus.
Šiems teko bėgti, tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. VSAT skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutylėjo apie pareigūnų užpuolimą ir galimą vieno jų sužeidimą.
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