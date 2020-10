Į raudonąją zoną pateko dar aštuonios savivaldybės, jose gali būti įvestas karantinas

Į raudonąją zoną įtrauktos Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų, taip pat Vilniaus, Širvintų, Šilalės, Trakų ir Telšių rajonų savivaldybės.

Šiuo metu į raudonąją zoną iš viso įtraukta 21 šalies savivaldybė, į geltonąją – 26, į žaliąją – 13.

Savivaldybes pagal sergamumo rodiklius skirstyti į tris zonas – žaliąją, geltonąją ir raudonąją – Vyriausybė nusprendė trečiadienį. Tuomet į raudonąją zoną įtraukta 13 savivaldybių, 12-oje iš jų nuo pirmadienio nuspręsta dviem savaitėms įvesti karantiną, taip pat dviem savaitėms jis pratęstas Raseinių rajone.

Karantinas nuo pirmadienio įsigalios Joniškio, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos, Kretingos, Pasvalio, Plungės, Skuodo, Šiaulių, Švenčionių rajonų bei Elektrėnų ir Marijampolės savivaldybėse.

Jų gyventojams visose viešose uždarose erdvėse būtina dėvėti kaukes, draudžiama būriuotis didesnėmis nei penkių asmenų grupėmis (Raseinių rajone, kur karantinas įvestas anksčiau – tik po du asmenis), tarp jų išlaikant dviejų metrų atstumą.

Viešojo sektoriaus įstaigoms privalomas visiškas ar iš dalies nuotolinis darbas, taip pat įvedamas nuotolinis mokymas moksleiviams, išskyrus pradinukus, būrelius organizuoti galima tik nuotoliniu būdu.

Taip pat ribojamas viešojo transporto keleivių, pirkėjų ir paslaugų gavėjų srautas, draudžiama lankyti vyresnius nei 14 sveikatos ir socialinės globos įstaigų pacientus, išskyrus nėščiąsias, rekomenduojama atsisakyti masinių religinių apeigų.

Savivaldybės vertinamos, atsižvelgiant į tris kriterijus: 14 dienų sergamumo rodiklį 100 tūkst. gyventojų, teigiamų tyrimų procentinę dalį tarp atliktų tyrimų per septynias dienas ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais, procentinę dalį taip pat per septynias dienas.

Žalioji zona reiškia, kad į ją patenkančiose savivaldybėse koronaviruso pavojaus lygis yra žemas, o šį kriterijų atitinkančioms savivaldybėms nebūtina taikyti papildomų ribojimų. Į žalią zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas mažesnis negu 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų bei teigiamų tyrimų procentas per savaitę yra mažesnis negu keturi procentai.

Geltonoji zona reiškia, kad joje esančios savivaldybės, siekdamos suvaldyti tolimesnį koronaviruso plitimą, turėtų būti pasiruošusios bei atsakingai laikytis visuomenės sveikatos ekspertų rekomendacijų. Į geltonąją zoną patenka tos savivaldybės, kuriose sergamumas didesnis nei 25, bet neviršija 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų, o teigiamų testų – lygus ar didesnis negu keturi procentai arba sergamumas 25-150 atvejų 100 tūkst. gyventojų, o teigiamų testų – mažiau kaip keturi procentai.

Raudonoji zona laikoma pavojingiausia. Joje esančiose savivaldybėse bus svarstoma įvesti karantiną. Jį paskelbus, taip pat turėtų būti numatyti ribojimai viešam gyvenimui, renginiams, ugdymui, įvedamas privalomas asmens apsaugos priemonių dėvėjimas, atstumų laikymasis.

Į raudonąją zoną patenka tos savivaldybės, kuriose sergamumas viršija 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų, teigiamų testų – keturi proc. ir daugiau, o atvejų, nesusijusių su protrūkiais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, arba tos, kuriose sergamumas bus didesnis negu 150 atvejų 100 tūkst. gyventojų ir atvejų, nesusijusių su protrūkiais, dalis yra 30 proc. ar daugiau per savaitę, be to, savivaldybėje turi būti registruota ne mažiau kaip 10 atvejų per savaitę.