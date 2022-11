Paprastas būdas išsiaiškinti, kas namuose „suryja“ daugiausiai elektros

– Ar tiesa, kad šis prietaisas padeda sutaupyti elektros?

– Aišku, pats šis daiktas tokių stebuklų nedaro ir elektros netaupo. Tačiau jis yra puikus pagalbininkas, kai norima išsiaiškinti, kas namuose „suryja“ daugiausiai elektros ir kur būtų galima pataupyti.

– Namuose visi turime ir televizorių, ir virdulį, ir šaldytuvą, ir daugybę kitų elektros prietaisų. Ir visus juos galime pamėginti patikrinti, kiek eikvoja elektros? Tai aktualu, nes elektra nuo praėjusių metų pabrango 78 proc. Kaip matuoti? Turime tokį aparatą, kur keturi mygtukai, atrodytų, kad viskas labai paprasta.

– Jeigu esate smalsūs, galima patikrinti, kiek elektros energijos išeikvoja, pavyzdžiui, televizorius. Pirmiausia atjungiame televizorių nuo elektros maitinimo, į kištukinį lizdą įjungiame elektros sąnaudų matuoklį ir tada per tą prietaisą pajungiame patį televizorių. Prietaise matosi, kaip tuščioje eigoje pradžioje televizorius ima maždaug 11 vatų, o įjungus jį – jau 41 vatą. Jei norite sužinoti, kiek elektros suvartos veikiantis televizorius per parą ar savaitę, tą prietaisą reikia palikti įjungtą. Štai apačioje pažymėtos kilovatvalandės (kWh): pradinis rodmuo čia yra 0,258 kWh nuo to momento ir tiesiog jūs pamatysite skirtumą, kiek jis „valgo“ elektros. Išjungus matome, kad pradžioje dar rodo 10 kWh, o po keleto minučių jau 0. Taigi nors kiti išjungia ir iš kištukinio lizdo televizorių, bet matome, kad to daryti visai nebūtina.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Pakalbėkite ir apie kitą mitą. Daugelis mano, kad televizorius, dulkių siurblys gali eikvoti daug elektros. Tačiau ir tas pats elektrinis virdulys gali būti energijos vagis namuose? Ar galite tą patvirtinti?

– Jūs teisingai pasakėte. Virdulys virduliui nelygu, kai kurie baisiai daug energijos „ryja“. Pažiūrėkime konkrečiu atveju. Įjungiame jį per elektros sąnaudų prietaisą ir ką matome – jis eikvoja beveik 1900 vatų. Tai yra 50 kartų daugiau nei televizorius. Skirtumas tas, kad virdulys veikia trumpai. Tad patarčiau norintiems taupyti elektrą, pilti į virdulį tiek vandens, kiek tam kartui reikia. Greičiau užvirs, mažiau išeikvos elektros. Aš pats pradėjau rečiau arbatą plikyti (juokiasi). Taigi tokiu būdu galima patikrinti visus namuose esančius elektros prietaisus. Kaip matome, pats šis prietaisas netaupo elektros, bet jis suteikia naudingos informacijos, kaip reikėtų elgtis norint sutaupyti.

– Taigi verta namuose pasitikrinti, kiek turimi mūsų prietaisai eikvoja energijos? Ar tėra mitas, kad budinčiame režime, tarkim, televizorius daug „valgo“? Dar daugelis galvoja, kad išjungus laidą iš lizdo taip sutaupys. Bet kaip matėme, budinčiame režime jis praktiškai neeikvoja elektros.

– Budinčiame režime kažkiek eikvoja televizorius, bet juokingai – 1 kWh per metus. Tuo tarpu didžiausias elektros energijos vagis yra elektrinis virduliukas, kuris, kaip minėjau, įjungtas ima 50 kartų daugiau elektros energijos nei veikiantis televizorius. Tačiau televizorius televizoriui nelygu, kitas gali ir daugiau eikvoti, kitas dar mažiau nei mūsų matuotas. Kiekvienas gali tai pasitikrinti.