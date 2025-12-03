Gruodis atsisveikins trankiai: žadama pūga

Kaip teigiama, vėjas – šiaurės vakarų, šiaurės, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, rytą vakariniame šalies pakraštyje 28–30 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šalčio, pajūryje iki 2 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų, 7–12 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 1–3 laipsniai šalčio, dieną 1–6 laipsniai šalčio.
Naujųjų metų naktį be žymesnio sniego. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 8–13, kai kur iki 15, pajūryje 5–7 laipsniai šalčio. Dieną daug kur pasnigs, pustys, kai kur trumpa pūga. Vėjas pietinių krypčių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 3–8, pajūryje 0–2 laipsniai šalčio.
Hidrologinė situacija
Gruodžio 29 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 40 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Šiuo metu kai kuriuose ežeruose susidariusi plona ledo danga. Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi.
Vandens temperatūra upėse – 0–7, ežeruose – 1–5, Kuršių mariose – 2–3, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.
