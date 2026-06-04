Glaustai: Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą siųsti karius į Hormuzo sąsiaurį

Ketvirtadienį posėdžiavęs Seimas po pateikimo pritarė siūlymui numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormuzo sąsiauryje. Tai numatantį įstatymo projektą nuspręsta svarstyti skubos tvarka. Be to, institucijoms bei politikams nesutariant, kas ir kada turėjo visuomenę informuoti apie didelio masto duomenų vagystę, Registrų centras (RC) paragino atskirti pareigą apie incidentą informuoti dėl duomenų vagystės nukentėjusius gyventojus bei atsakomybę viešai pranešti apie galimus nusikaltimus.
LIETUVOS POLITIKOS AKTUALIJOS
Suaktyvėjus diskusijoms dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ateities dabartiniame poste, premjerė Inga Ruginienė sako juo pasitikinti. Ketvirtadienį Seime vykusios Vyriausybės valandos metu ji pakartojo jau ne kartą sakiusi, jog K. Budrys, jos nuomone, dirba gerai. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda kalbas apie galimus planus pakeisti Lietuvos diplomatijos vadovą vertina skeptiškai. Pasak šalies vadovo, K. Budrys yra palankiausiai vertinamas ministras. Kaip skelbta, remdamasis šaltiniais naujienų portalas lrt.lt trečiadienį skelbė, kad šeštadienį posėdžiausianti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba gali priimti sprendimą keisti užsienio reikalų ministrą K. Budrį. Portalo šaltinių duomenimis, bent penki socialdemokratai neviešai teigė, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
Virginijus Sinkevičius sako, jog demokratai, jei būtų pakviesti į koaliciją, svarstytų tokią galimybę. Tiesa, politikas Eltai ketvirtadienį nurodė, jog jo vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ kol kas nėra sulaukusi oficialių kvietimų pakeisti „Nemuno aušrą“ valdančiojoje daugumoje. Paklaustas, ar demokratai norėtų jungtis prie koalicijos, V. Sinkevičius teigė, kad tai priklaustų ir nuo to, ar būtų vykdomas Vyriausybės veiklos perkrovimas ir sutariama dėl aiškių prioritetinių tikslų, o ne vien siekiama padidinti koalicijos narių skaičių. Kaip skelbta, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad šeštadienį vyksiančiame partijos tarybos posėdyje pristatys tris galimus scenarijus dėl koalicijos ateities. Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
Seimas skubos tvarka svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormuzo sąsiaurį. Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormuzo sąsiauryje ketvirtadienį įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Už tokį siūlymą balsavo 78 parlamentarai, 7 buvo prieš, o dar 3 susilaikė. Įstatymo projektas numato įtvirtinti teisinį pagrindą, pagal kurį iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų būtų siunčiami dalyvauti tarptautinėse jūrinio saugumo ir laivybos laisvės užtikrinimo operacijose Hormuzo sąsiauryje, taip siekiant prisidėti prie tarptautinių pastangų užtikrinti laivybos laisvę ir regiono saugumą.
Lietuvos mokslo taryba (LMT) į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybą trečiadienį paskyrė ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Mokslo ir akademinių darbuotojų prorektorę, vadybos mokslų profesorę Vitą Akstinaitę. Pasak LMT, toks sprendimas priimtas užbaigus viešą kandidatų atranką, kurios metu buvo vertinama kandidatų profesinė patirtis, kompetencijos, reputacija ir pasirengimas dirbti visuomeninio transliuotojo valdymo institucijoje. Pagal Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą, LMT yra viena iš institucijų, turinčių teisę skirti narį į LRT tarybą. LRT tarybos nariai vykdo savo pareigas nepriklausomai ir atstovauja visuomenės interesams. LRT taryba yra aukščiausias visuomeninio transliuotojo valdymo organas, atstovaujantis visuomenės interesams ir prižiūrintis, kaip įgyvendinama LRT misija.
Jei laikinoji gyventojų duomenų vagystės iš Registrų centro (RC) aplinkybių tyrimo komisija negautų mandato Seime, būtų svarstoma inicijuoti ministrų interpeliaciją, teigia opozicijoje Seime dirbančių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Jo teigimu, „kandidatų“ interpeliacijai tarp ministrų yra daug. L. Kasčiūnas taip pat užsiminė, kad interpeliacija galėtų būtų pateikta ir premjerei. Kaip skelbta, įtariama, jog nuo sausio iš RC galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų. Dėl incidento ikiteisminį tyrimą pradėjo Generalinė prokuratūra. Ji skelbė, kad tyrimą pradėjo tą pačią dieną, kai buvo gautas pranešimas apie įvykį – balandžio 15 d.
Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko kratas Mažeikių rajono savivaldybės valdomoje įmonėje „Mažeikių vandenys“. Tarnybos atstovė spaudai Renata Keblienė teigė, kad šie procesiniai veiksmai atliekami, siekiant surinkti tyrimui reikalingus duomenis tyrime dėl galimo piktnaudžiavimo. Kol kas šiuo metu tyrime įtarimai niekam nėra pareikšti.
LIETUVOS VERSLO AKTUALIJOS
Birželį pasibaigus laikotarpiui, kai bendrovė „LTG Link“ keliones traukiniais siūlė įsigyti perpus pigiau, susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, jog dėl lengvatos grąžinimo planuojama spręsti rugpjūtį. Per tą taiką, pasak jo, planuojama atlikti išsamią jos analizę ir įvykdyti numatytus, su geležinkelių elektrifikacija susijusius darbus. Be to, priimant sprendimą esą bus vertinamas ir energetikos išteklių kainų klausimas. Kovo pabaigoje, reaguodamas į dėl karinio konflikto Artimuosiuose Rytuose išaugusias kuro kainas, J. Taminskas kartu su LTG grupei priklausančia keleivių vežimo bendrove „LTG Link“ priėmė sprendimą sumažinti traukinių bilietų kainas Lietuvoje – jiems pritaikyta 50 proc. lengvata. Pigesnius bilietus keleiviai įsigyti galėjo nuo balandžio 1 d. iki birželio 1 d.
Registrų centras (RC) ragina atskirti pareigą apie incidentą informuoti dėl duomenų vagystės nukentėjusius gyventojus bei atsakomybę viešai pranešti apie galimus nusikaltimus. Pastaruoju metu institucijos ir politikai toliau nesutaria, kas ir kada turėjo visuomenę informuoti apie didelio masto duomenų vagystę. Valstybės įmonė teigia, kad ji privalo tinkamai informuoti asmenis, kurių duomenys buvo nutekinti, tačiau informuoti apie atliekamą ikiteisminį tyrimą nėra jos kompetencija, dėl to sprendžia prokuratūra. Todėl, pasak RC, tik sužinojus apie incidentą imtasi kurti techninį sprendimą, kuris leistų informuoti tokį didelį kiekį gyventojų. RC taip pat patikslino, kad Generalinė prokuratūra nedraudė nuketėjusiems gyventojams pranešti apie jų duomenų vagystę. Įrankis, leidžiantis gyventojams pasitikrinti, ar jų duomenys buvo pavogti, RC paleistas gegužės 25 d., praėjusią savaitę.
Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė teigia, kad Migracijos departamentui nepavyks išvengti atsakomybės dėl to, kad per jo darbuotojų paskyras galėjo nutekėti didelis kiekis Registrų centro (RC) duomenų. Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra balandžio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento, per kurį, kaip įtariama, nuo sausio mėnesio iš Registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro išrašų, tuo metu per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln. Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas praėjusią savaitę patvirtino, kad duomenys nutekėjo per Migracijos departamentą, kuris yra pavaldus Vidaus reikalų ministerijai (VRM).
UŽSIENIO AKTUALIJOS
Europos Sąjunga (ES) oficialiai pradėjo procedūrą, kuria siekiama atverti pirmąjį Ukrainos ir Moldovos stojimo derybų skyrių. Apie tai paskelbė ES Tarybai pirmininkaujantis Kipras, pabrėžęs, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl derybinio skyriaus „Pagrindai“ oficialaus atvėrimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius Ukrainai ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas birželio 15 d.
Vokietijai nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje. Per balsavimą JT Generalinėje Asamblėjoje Niujorke trečiadienį Berlynas pralaimėjo ES partnerėms Portugalijai ir Austrijai. Portugalija per pirmąjį balsavimo ratą gavo 134 balsus, o Austrija 131, tuo metu Vokietija su 104 balsais liko trečia ir vietos negavo. Portugalija ir Austrija dabar nuo sausio dvejus metus priklausys galingiausiai JT institucijai kaip nenuolatinės narės. Vokietija yra viena didžiausių JT įnašų mokėtojų ir nuo susivienijimo reguliariais intervalais siekia vietos aukščiausioje JT institucijoje – iki šiol šalį visada lydėjo sėkmė. Iki šiol JT Saugumo Tarybai kaip nenuolatinė narė ji priklausė šešis kartus, pastarąjį kartą – 2019-2020 m.
ES vadovė Ursula von der Leyen pažadėjo paramą Rusijos prieš rinkimus spaudžiamai Armėnijai. Europos Komisijos pirmininkės teigimu, Armėnija netrukus sulauks pradinio 50 mln. eurų paramos paketo, ES taip pat supaprastino prekybą su Armėnija prekėmis, kurioms Maskva įvedė sankcijas, pavyzdžiui, gėlėmis, ir remia nukentėjusius pramonės sektorius. Sekmadienį šalies gyventojai balsuos parlamento rinkimuose, laikomuose lakmuso popierėliu premjero Nikolo Pašiniano ėjimams, kuriais jis siekė sumažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir užmegzti glaudesnius ryšius su Vakarais.
(be temos)
(be temos)
(be temos)