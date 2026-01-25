Gitanas Nausėda su Ukrainos lyderiu aptarė taikos derybų eigą, saugumo garantijas

Lietuvos vadovas palankiai įvertino konstruktyvią Ukrainos poziciją taikos derybose bei pabrėžė, kad sprendimai dėl Europos saugumo ateities negali būti priimami be Europos dalyvavimo, pranešė Prezidentūra.
Prezidentai kalbėjo apie saugumo garantijų planavimą ir pabrėžė kritinę JAV vaidmens svarbą, kartu su Europos šalių pajėgomis „Norinčiųjų koalicijoje“ užtikrinant paliaubų stebėseną. Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad stiprios Ukrainos ginkluotosios pajėgos bus pagrindinis atgrasymo veiksnys ir taikos metu.
Susitikime aptarti skubūs Ukrainos oro gynybos poreikiai ir dvišalis gynybos pramonės bendradarbiavimas.
G. Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išlieka tarp aktyviausių Ukrainos rėmėjų – bendra karinė parama jau viršijo 1 mlrd. eurų, pernai Lietuvos karinė parama pasiekė 0,28 proc. BVP ir viršijo dvišalį įsipareigojimą Ukrainai.
Lietuva taip pat tęs dalyvavimą tarptautinėse iniciatyvose, įskaitant šaudmenų tiekimą ir išminavimo koaliciją, kurios rėmuose jau apmokyti ir aprūpinti Ukrainos išminavimo padaliniai.
Kaip rašė BNS, Vilniuje sekmadienį viešės ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis. Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos lyderiai dalyvaus 1863–1864 metų sukilimo metinių minėjime.
