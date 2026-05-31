Gegužės 31-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.52 val., leidžiasi 21.41 val. Dienos ilgumas 16.49 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 4.04 val., teka 22.53 val.
Vardadieniai:
Angelė (Anelė), Gintautas, Petronėlė, Rimvilė
Datos:
Pasaulinė diena be tabako
Pasaulinė šviesiaplaukių diena
Diena be vejos pjovimo
Gegužės 31-oji Lietuvos istorijoje:
1380 — Jogaila su Vokiečių ordinu sudarė Kęstučiui priešišką slaptą Dovydiškių sutartį. Jogaila pasižadėjo nepadėti Trakų kunigaikščiui Kęstučiui ir jo vaikams, jeigu jų valdas pultų kryžiuočiai. Kad nekiltų įtarimo, sutartis pasirašyta per Užnemunėje surengtą medžioklę.
1556 — gimė Jurgis Radvila, LDK Katalikų Bažnyčios veikėjas, kardinolas, memuaristas. Prisidėjo prie III Lietuvos Statuto parengimo. Mirė 1660 metais Romoje.
1563 — mirė lietuvių raštijos pradininkas, pirmosios lietuviškos knygos autorius Martynas Mažvydas.
1882 — gimė Aleksandras Kačanauskas, kompozitorius, choro dirigentas. Mirė 1959 m.
1947 — gimė žurnalistas, ilgametis radijo stoties „Amerikos balsas“ bendradarbis Romas Sakadolskis. Mirė 2016 m.
1974 — pradėtas statyti Vilniaus televizijos bokštas.
1996 — Vilniuje, šalia autobusų stoties, pradėjo veikti pirmasis Lietuvoje „McDonald’s“ restoranas. Pirmąją darbo dieną jis aptarnavo 6,5 tūkst. lankytojų.
2001 — Lietuva tapo 141-ąja Pasaulio prekybos organizacijos (World Trade Organisation — WTO) nare.
2003 — susijungus Liberalų sąjungai, Lietuvos centro sąjungai ir Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungai įkurta liberalios krypties politinė partija Liberalų ir centro sąjunga, vėliau persivadinusi į Lietuvos laisvės sąjungą (liberalus).
2006 — atsistatydino 13-oji Vyriausybė. Ministras pirmininkas Algirdas Brazauskas pareiškė nesieksiąs ministro pirmininko posto.
2011 — Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriumi išrinktas profesorius habiluotas daktaras Petras Baršauskas, iki tol ėjęs ISM mokslo prorektoriaus pareigas.
2011 — sulaukęs 85 metų JAV mirė kino kūrėjas, profesorius Jono Meko brolis Adolfas Mekas.
2022 —pranešta, kad Estijos bendrovės „Ekspress Grupp“ valdoma žiniasklaidos grupė „Delfi“ perka Lietuvos naujienų agentūrą ELTA.
Gegužės 31-oji pasaulio istorijoje:
1520 — Švedijoje prasidėjo sukilimas prieš danų valdymą.
1809 — mirė austrų kompozitorius Franz Joseph Haydn (Francas Jozefas Haidnas). Gimė 1732 m.
1850 — Prancūzijoje panaikinta visuotinė rinkimų teisė.
1899 — britų inžinierius George Whitehouse (Džordžas Vaithausas) Afrikos pelkėse įsteigė geležinkelio dirbtuves — tai buvo Kenijos sostinės Nairobio kūrimosi pradžia.
1915 — vokiečių dirižabliai pirmą kartą bombardavo Londoną.
1961 — PAR tapo nepriklausoma valstybe.
1970 — žemės drebėjimas Peru: žuvo daugiau nei 66 000, dingo be žinios 20 000 ir sužeista 200 000 gyventojų.
1975 — įkurta Europos kosmoso tyrimo agentūra (European Space Agency), kurią sudaro 18 narių valstybių.
1990 — SSRS prezidentas Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) atvyko į JAV derybų su prezidentu George Bush (Džordžu Bušu).
2009 — sulaukusi 97 metų Anglijoje mirė Millvina Dean (Milvina Din), kuri buvo paskutinė gyva 1912 metais nuskendusio transatlantinio lainerio „Titanic“ katastrofos liudininkė.
2021 — Lietuvoje startavo masinė vakcinacija nuo COVID-19.
2023 — Latvijos parlamentas septintuoju šalies prezidentu po nepriklausomybės atkūrimo išrinko ilgametį užsienio reikalų ministrą Edgarą Rinkevičių – jis tapo pirmuoju homoseksualumo neslepiančiu prezidentu Baltijos šalyse.
Gegužės 31-oji šou pasaulyje:
1930 — gimė amerikiečių aktorius Clint Eastwood (Klintas Istvudas).
1948 — gimė britų roko grupės „Led Zeppelin“ būgnininkas John Bonham (Džonas Bonemas).
1969 — Stevie Wonder (Styvis Vonderis) išleido albumą „My Cherie Amour“.
1969 — grupė „Rolling Stones“ įrašė „Honky Tonk Women."
1975 — grupė „Eagles“ išleido „One Of These Nights."
1982 — grupė „Clash“ išleido albumą „Combat Rock."
1988 — Bob Dylan (Bobas Dylanas) išleido albumą „Down in the Groove."
2000 — Janet Jackson (Džanet Džakson) paskelbė gavusi sutikimą skirtis iš šokėjo Rene Elizondo (Renė Elizondo). Santuoka buvo slepiama devynerius metus.
2012 — JAV popmuzikos deivė Madonna (Madona) Tel Avive pradėjo pasaulines gastroles MDNA.
2014 — Pietų Korėjos atlikėjo Psy kūrinys „Gangnam Style“ tapo pirmuoju vaizdo įrašu, pasiekusiu 2 mlrd. peržiūrų „YouTube“.
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