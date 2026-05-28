Gegužės 28-oji – Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena

Nors moterys vidutiniškai gyvena ilgiau nei vyrai, jos dažniau susiduria su įvairiais sveikatos sutrikimais. Specialistai pabrėžia, kad didžiausią grėsmę moterų sveikatai kelia širdies ir kraujagyslių ligos bei onkologiniai susirgimai. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, ateityje net viena iš penkių moterų Europoje iki 75 metų gali susirgti vėžiu.
Dažniausiai moterims diagnozuojamas krūties, storosios žarnos, plaučių, gimdos ir gimdos kaklelio vėžys. Dėl šios priežasties itin svarbios profilaktinės programos, ankstyva diagnostika ir reguliarūs sveikatos patikrinimai. Medikai nuolat primena, kad anksti pastebėta liga dažnai gali būti sėkmingai išgydoma.
Tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena taip pat skatina kalbėti apie sveiką gyvenimo būdą. Subalansuota mityba, fizinis aktyvumas, kokybiškas poilsis ir žalingų įpročių atsisakymas gali ženkliai sumažinti daugelio ligų riziką. Specialistai pastebi, kad vis daugiau moterų susiduria su nutukimu, streso sukeltomis problemomis bei rūkymo pasekmėmis.
Šią dieną įvairiose šalyse organizuojamos paskaitos, nemokamos sveikatos patikros, prevencinės akcijos ir edukaciniai renginiai. Gegužės 28-oji primena, kad rūpinimasis savo sveikata nėra prabanga – tai būtinybė ir investicija į ilgesnį bei kokybiškesnį gyvenimą.
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