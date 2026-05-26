Gegužės 26-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.58 val., leidžiasi 21.34 val. Dienos ilgumas 16.36 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 2.58 val., teka 16.30 val.
Vardadieniai:
Algimantas, Eduardas, Milvydė, Nerimantas, Pilypas, Vilhelmina
Gegužės 26-oji Lietuvos istorijoje:
1323 — Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas išsiuntė į Vakarų Europą tris laiškus, skirtus Liubeko, Rostoko, Sundo, Greifsvaldo, Ščecino ir Gotlando miestiečiams bei dominikonų ir pranciškonų ordinų vienuoliams. Laiškuose rašė, kad Lietuva priimtų krikščionybę, jei būtų sustabdyta kryžiuočių agresija, kvietė į Lietuvą atvykti amatininkus ir pirklius. Iš viso žinomi aštuoni Gedimino laiškai, rašyti lotynų kalba, išliko šešių laiškų nuorašai.
1825 — Karaliaučiuje išleistas Liudviko Rėzos su talkininkais parengtas pirmasis lietuvių liaudies dainų rinkinys („Dainos“).
1940 — mirė žurnalistas, visuomenės veikėjas ir keliautojas Matas Šalčius, įkūręs Lietuvos turizmo sąjungą, apkeliavęs 35 Europos, Afrikos ir Azijos šalis. Jis išleido kelionių reportažų knygą „Svečiuose pas 40 tautų“. Gimė 1890 m.
2008 — Italijoje žuvo dviratininkė, Lietuvos plento čempionė (1999 m., 2002 m.) Zita Urbonaitė. Gimė 1973 m.
2012 — siekiant gausinti nykstančią lūšių populiaciją Radviliškio rajone į laisvę paleistos dvi lūšių poros.
2019 — prezidento rinkimus laimėjo ekonomistas Gitanas Nausėda, antrajame ture įveikęs konservatorių remiamą tuometę Seimo narę Ingridą Šimonytę.
2024 — ekonomistas Gitanas Nausėdai antrai kadencijai perrinktas Lietuvos prezidentu, antrajame ture nugalėjęs tuometę premjerę Ingridą Šimonytę.
Gegužės 26-oji pasaulio istorijoje:
1600 — Danija ir Švedija pasirašė taikos sutartį.
1805 — Napoleonas Bonaparte'as (Napoleonas Bonapartas) tapo Italijos karaliumi.
1865 — kapituliavus konfederatų (pietiečių) armijai, Luizianos valstijoje (JAV) baigėsi pilietinis karas.
1868 — Anglijoje paskutinį kartą viešai įvykdyta mirties bausmė, pakariant airių nacionalistą Michael Barrett (Maiklą Baretą).
1954 — Egipte aptiktos faraonų kapavietės.
1991 — į Vieną skridęs Austrijos avialinijų lėktuvas patyrė katastrofą Tailando džiunglėse: žuvo visi 223 juo skridę žmonės.
1995 — Šiaurės Korėja pripažino, jog šalyje trūksta maisto ir kreipėsi pagalbos į Japoniją.
1997 — Australijos premjeras John Howard (Džonas Hovardas) atsiprašė tūkstančių šalies aborigenų už vyriausybės vykdytą asimiliacijos politiką.
1999 — NATO pranešė surengusi didžiausio masto oro atakas per visą Jugoslavijos kampaniją: per parą buvo surengta 650 skrydžių, įskaitant 284 smogiamuosius.
2006 — žvejodamas žuvo padangų gaminimo bendrovės „Michelin“ vadovas Edouard Michelin (Eduardas Mišelinas). Gimė 1963 m.
2020 – Kosta Rika įteisino tos pačios lyties asmenų santuokas ir tapo pirmąja tai padariusia Centrinės Amerikos valstybe.
Gegužės 26-oji šou pasaulyje:
1926 — Ilinojuje gimė viena svarbiausių asmenybių džiazo istorijoje Miles Davis (Mailsas Deivisas).
1964 — gimė roko muzikantas Lenny Kravitz (Lenis Kravicas).
1974 — Londone David Cassidy (Deivido Kesidžio) koncerto metu įsisiautėjus klausytojų miniai, žuvo 14 metų mergaitė, tūkstančiui žmonių prireikė medikų pagalbos.
1975 — išleistas „Deep Purple“ singlas „Smoke On The Water“.
1994 — susituokė Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) ir Lisa Marie Presley (Liza Mari Presli).
1999 — „The Manic Street Preachers“ atsisakė koncertuoti, nes renginyje dalyvavo karalienė Elizabeth II (Ežbieta II). Grupės nariai buvo paskelbę, kad jie nepritaria monarchijai, kuri yra jau atgyvenusi institucija.
2002 — JAV reperis Eminemas išleido savo ketvirtąjį studijinį albumą „The Eminem Show“, pelniusį „Billboard“ metų albumo ir geriausio repo albumo apdovanojimus.
2012 — Azerbaidžano sostinėje Baku vykusį 57-ąjį tarptautinį „Eurovizijos“ dainų konkursą laimėjo atlikėja iš Švedijos Loreen (Loryn) su daina „Euforija“.
2012 — Jessica Biel (Džesika Bil) ir Justin Timberlake (Džastinas Timberleikas) Kalifornijoje atšventė savo sužadėtuves.
Naujausi komentarai