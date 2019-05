Gegužės 11-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.23 val., leidžiasi 21.09 val. Dienos ilgumas 15.46 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 11.02 val., leidžiasi 2.44 val.



Vardadieniai:

Dalius, Jokūbas, Mamertas, Miglė, Pilypas, Skirgaudas



Datos:

Pagarbos mokesčių mokėtojams diena

Tulpių žydėjimo šventė

Pasaulinė migruojančių paukščių diena



1855 — Vilniuje įkurta Laikinoji archeologinė komisija ir Vilniaus senienų muziejus – Lietuvos nacionalinio muziejaus pirmtakas.

1857 — gimė Mykolas J.Stupnickis, gydytojas, JAV lietuvių kultūros veikėjas, dramaturgas. Mirė 1945 m.

1881 — gimė Vanda Didžiulytė-Albrechtaitienė, poetė, beletristė, vertėja, gydytoja.

1931 — gimė dailininkė Milda Eitmonaitė.

1993 — Lietuva tapo Europos Tarybos nare.

2003 — vyko referendumas dėl stojimo į Europos Sąjungą. Dauguma pasisakė teigiamai.

2005 — po ilgos ir sunkios ligos Vilniuje mirė 80-metis rašytojas ir publicistas Ignas Pikturna.

2013 — eidamas 85-uosius metus mirė žurnalistas, poetas Bronius Mackevičius.

2014 — įvyko pirmasis prezidento rinkimų turas. Jame daugiausia balsų surinko pareigas ėjusi prezidentė Dalia Grybauskaitė (45,92 proc. balsų) ir europarlamentaras socialdemokratas Zigmantas Balčytis (13,62 proc. balsų).



Gegužės 11-oji pasaulio istorijoje:

330 — Konstantinas Didysis (Constantine the Great) paskyrė Bizantijos miestą (dabar Stambulą) naująja Rytų Romos Imperijos sostine.

1507 — Prancūzija aneksavo Genują Italijoje.

1824 — Britai užėmė Rangūną Birmoje.

1904 — gimė ispanų dailininkas Salvador Dali (Salvadoras Dali).

1916 — gimė ispanų rašytojas, Nobelio premijos laureatas Camilo Jose Cela (Kamilas Chosė Sela). Mirė 2002 m.

1943 — II pasaulinio karo metais JAV daliniai išsilaipino Aleutų salose — tai buvo pirmoji teritorija, kurią JAV šiame kare susigrąžino iš Japonijos.

1949 — Izraelis tapo JTO nariu.

1973 — Vakarų Vokietijos žemesnieji parlamento rūmai patvirtino sutartį, kuria atkurti formalūs padalintų Vokietijų santykiai.

1988 — Gvatemalos vyriausybei ištikimi daliniai numalšino kariškių perversmą šalyje.

1993 — gaisro aukomis lėlių fabrike Tailande tapo mažiausiai 188 asmenys.

1996 — Tornado aukomis Bangladeše tapo 600 gyventojų, mažiausiai 34 tūkstančiai buvo sužeista.

1997 — IBM kompiuteris „The Deep Blue“ Niujorke laimėjo šešių partijų šachmatų mačą prieš pasaulio čempioną Garį Kasparovą.

2006 — Maskvoje, eidamas 84-uosius metus, mirė žymus rusų filosofas, rašytojas ir sociologas Aleksandr Zinovjev (Aleksandras Zinovjevas). A.Zinovjevas gimė 1922 m.

2011 — tinklalapio „WikiLeaks“ įkūrėjas Julian Assange (Džulianas Asandžas) pelnė Sidnėjaus taikos fondo aukščiausiąjį apdovanojimą už „išskirtinę narsą siekiant užtikrinti žmogaus teises“ ir įstojo į garbingą klubą, kuriam taip pat priklauso kovotojas su apartheidu Nelson Mandela (Nelsonas Mandela) ir Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama (Dalai Lama).



Gegužės 11-oji šou pasaulyje:

1932 — gimė italų dizaineris Valentino Garavani (Valentinas Garavanis).

1941 — gimė roko grupės „The Animals“ vokalistas Eric Burdon (Erikas Berdonas).

1965 — Liza Minnelli (Laiza Mineli) pasirodė miuzikle „Flora the Red Menace“.

1970 — įrašų kompanija „Cotillion Records“ išleido albumą „Woodstock“ .

1972 — John Lennon (Džonas Lenonas) TV šou „Dick Cavett“ metu apkaltino FBI telefoninių pokalbių klausymusi.

1978 — gimė prancūzų modelis ir aktorė Laetitia Casta (Leticija Kasta).

1981 — mirė Jamaikos daininkas, „regio karalius“ Bob Marley (Bobas Marlis). Gimė 1945 m.

1990 — rokenrolo atlikėjas Ritchie Valens (Ričis Valensas) po mirties buvo apdovanotas žvaigžde Holivudo šlovės take.