G. Nausėda: COVID-19 skaičiai blogėja visur, Lietuva šįkart pasiruošusi geriau

Užsikrėtimų koronavirusu (COVID-19) skaičius auga visose valstybėse, Lietuva šįkart kur kas geriau pasiruošusi nei per pirmąją bangą, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

„Statistika blogėja, skaičiai prastėja, bet tai yra reiškinys, pastebimas visose valstybėse. Aš matau, kad mes šitame etape esame kur kas geriau pasirengę nei per pirmąją bangą“, – komentuodamas išaugusį naujų COVID-19 atvejų skaičių sekmadienį žurnalistams Kryžkalnyje sakė prezidentas.

G. Nausėda taip pat pabrėžė, kad šiuo metu stabdyti ekonomiką būtų nepateisinama, todėl taikomos priemonės atremti koronaviruso bangai turi būti lokalios, operatyviai identifikuojant židinius.

Visiškai uždaryti gyvenimo, uždaryti mokymosi proceso, sustabdyti ekonomikos mes negalime, tai nepateisinama, kita vertus, vargu, ar duotų labai didelį efektą.

„Institucijos, medikai žino, ką daryti, kaip daryti, esame kur kas geriau apsirūpinę ir apsaugos priemonėmis, ir testavimo priemonėmis. Pirmiausia, ką mes turime daryti, labai aiškiai identifikuoti židinius, kuriuose kyla protrūkiai ir veikti selektyviai, tikslingai, būtent tose vietose, kur kyla didžiausios problemos“, – pažymėjo šalies vadovas.

Šeštadienį Lietuvoje buvo pranešta apie rekordinį naujų koronaviruso atvejų per parą skaičių – 99. Daugiausiai naujų atvejų per parą iki šiol buvo fiksuota 90, epidemijos piko metu balandį. Iš viso per savaitgalį nustatyti nauji 179 koronaviruso atvejai.

Premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad reaguojant į situaciją pirmadienį šaukiamas COVID-19 valdymo komiteto posėdis, kuriame planuojama priimti „naujus taktinius sprendimus, kurie leistų mažinti viruso plitimo pagreitį nestabdant gyvenimo šalies viduje“.