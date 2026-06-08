 Droną Latvijoje numušė iš Šiaulių pakilę naikintuvai

Droną Latvijoje numušė iš Šiaulių pakilę naikintuvai

2026-06-08 11:19
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Latvijoje pastebėtą droną pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantys prancūzų naikintuvai.

<span>Droną Latvijoje numušė iš Šiaulių pakilę naikintuvai</span>
Droną Latvijoje numušė iš Šiaulių pakilę naikintuvai / Asociatyvi S. Lisausko / BNS nuotr.

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Tai BNS patvirtino Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Gintautas Ciunis.

Kaip rašė BNS, 9.18 val. Latvijos kariuomenė paskelbė apie galimą grėsmę oro erdvėje Ludzos, Balvų, Rėzeknės ir Alūksnės savivaldybėse.

Gyventojai buvo gavę atitinkamus įspėjimus į telefonus.

Po valandos socialiniame tinkle „X“ Latvijos kariuomenė pranešė apie numuštą bepilotį.

Pastaruoju metu daugėja oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybių oro erdvėje, dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus.

Šiame straipsnyje:
dronas
Latvija
Šiauliai
naikintuvai
NATO

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Tai kur Budriuko nota Rusijai dėl ukrainietiško drono, pagaminto Europoje ?
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