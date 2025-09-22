Drama dėl Lietuvos pilietybės: Rusijos pusėje galbūt kovojusiam lietuviui – ministro malonė

Kaip pirmadienį pranešė naujienų portalas „15min“, V. Kondratovičius praėjusį ketvirtadienį pasirašė įsakymą, kuriuo V. Kazakevičiui grąžinama pilietybė.
Pasak dokumento, tokį sprendimą ministras priėmė liepą administracinėje byloje sudarius taikos sutartį tarp šio asmens ir Vidaus reikalų ministerijos (VRM). Regionų administracinis teismas taikos sutartį patvirtino rugsėjo 3-iąją.
Pagal taikos sutartį, „15min“ duomenimis, ministerija V. Kazakevičiui taip pat turi sumokėti beveik 3,7 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų ir 1 tūkst. eurų kompensaciją.
Kaip naujienų portalui nurodė VRM atstovas Mindaugas Bajarūnas, teismas nustatė, kad Lietuvos pilietybė asmeniui buvo atimta neturint pakankamai duomenų tokiam įsakymui priimti.
Kaip pernai spalį rašė BNS, iš 1984 metais gimusio V. Kazakevičiaus ir 1978 metais gimusio Juozo Samuolio buvusios vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės sprendimu pilietybė atimta Migracijos departamentui gavus informacijos, kad šie asmenys galimai tarnauja Rusijos Federacijos pajėgų pusėje ir kovoja prieš Ukrainą.
Migracijos departamentas tuomet nurodė, kad su šiais žmonėmis oficialiais kanalais susisiekti nepavyko, tačiau įstatyme numatyta galimybė atimti pilietybę, jei asmuo be Vyriausybės leidimo tarnauja kitos valstybės tarnyboje.
A. Bilotaitė „15min“ sakė, kad nekilo abejonių dėl specialiųjų tarnybų pateiktos informacijos priimant sprendimą atimti V. Kazakevičiaus pilietybę.
Pernai rugsėjį Lietuvos pilietybė taip pat buvo atimta iš Rusijos kariuomenėje tarnaujančio ir Ukrainoje kovojančio lietuvio Kęstučio Kvietkaus.