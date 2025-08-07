Dėl liūčių Varėnos rajone laikinai apribotas krovininių automobilių eismas vietos keliais

Ribojimai taikomi Varėnos, Merkinės, Valkininkų, Marcinkonių, Jakėnų, Matuizų, Kaniavos, Vydenių seniūnijose, iš viso daugiau nei 130 vietos reikšmės kelių.
Kaip BNS nurodė savivaldybė, ribojimai taikomi siekiant apsaugoti kelius.
„Pas mus nuo 2010 metų iškrito pats didžiausias kiekis kritulių (...) ir yra užtvindytos tam tikros teritorijos. Ir buvo toks priimtas sprendimas, kad negadintų mūsų kelių, o juos gadina pas mus miškovežiai“, – BNS sakė Varėnos rajono savivaldybės vicemeras Alvydas Verbickas.
„Dažniausiai šita tvarka įvedama pavasario metu, kai sniegas tirpsta, ir rudenį, kai lietūs. O dabar turime analogišką situaciją vasaros metu“, – teigė jis.
Apribojimus planuojama taikyti iki rugpjūčio 15 dienos, tačiau, atsižvelgus į oro sąlygas šis terminas gali būti pratęstas arba sutrumpintas.
„Gali būti ir pratęsta. (...) Mes stebime meteorologinius pranešimus, kokia situacija, kokios prognozės“, – sakė A. Verbickas.
Pasak vicemero, jei kelias nėra patvinęs ar nėra susidariusios kitos problemos, vairuotojai gali kreiptis į seniūnus dėl specialaus leidimo naudotis keliu.
BNS rašė, kad dėl labai smarkaus lietaus ekstremalioji situacija paskelbta šešiose šalies savivaldybėse – Akmenės, Anykščių, Kaišiadorių, Kėdainių, Rokiškio ir Šilutės rajonų.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos meteorologijos stočių bei Lietuvos žemės ūkio ir konsultavimo tarnybai priklausančių stočių duomenimis, stichinis meteorologinis reiškinys – ilgas lietingas laikotarpis – fiksuojamas Zarasų, Anykščių, Utenos, Švenčionių, Varėnos, Kaišiadorių, Šalčininkų ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijose esančiose automatinėse meteorologijos stotyse.
Ilgas lietingas laikotarpis fiksuojamas, kai 60 dienų kritulių kiekis yra 2,8 karto arba daugiau didesnis už šio laikotarpio kritulių sumos daugiametį vidurkį.
