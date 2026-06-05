Dalijasi vaizdais: kai kur – gausus lietus su perkūnija (papildyta)

„Pas mus lyja. Ir su perkūnija“, – po pietų feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ vaizdais iš Lyduvėnų dalijosi tautietė.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Panevėžyje šniokščia“, – rašė Laimutė.
Nulijo Kelmės, Alytaus, Anykščių, Prienų, Varėnos rajonuose. Lietus atgaivino ir Kauną bei Vilnių.
„Kelmės rajone dundulis – lietaus dar nėra“, – rašė Diana.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Įspūdingu vaizdu pasidalijo Jovita iš Tauragės: „Tauragė. 15val. Video stop kadras.“
Penktadienį daug kur prognozuojami trumpi lietūs, perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių, pietų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 19–24 laipsniai.
„Šiandien vakare ir artimiausią naktį daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai gali siekti iki 15–17 m/s. Rekomendacijos: kelyje būkite labai atidūs, pasirinkite saugų greitį ir atstumą – smarkiai lyjant suprastėja matomumas ir kelio danga tampa slidi. Jei pradėjus žaibuoti esate lauke, susiraskite pastogę, nebūkite atvirtoje vietoje, šalia pavienių medžių, metalinių stulpų, nebėkite, – feisbuke rašė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos specialistai.
Vėliau meteorologai pateikė daugiau prognozių.
„Remiantis 15.05 val. duomenimis, daugelyje šalies rajonų slenka trumpalaikio lietaus su perkūnija debesys. Intensyviausio lietaus židiniai fiksuojami vakarinėje ir šiaurinėje pusėje. Artimiausiomis valandomis lietaus ir perkūnijos debesys judės šiaurės kryptimi, vakariniuose ir šiauriniuose šalies rajonuose numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Kai kur lis smarkiai, galimi vėjo sustiprėjimai iki 15 m/s“, – teigė meteorologai.
Remiantis 16.10 val. duomenimis, daugelyje šalies rajonų slenka trumpalaikio lietaus su perkūnija debesys. Intensyviausio lietaus židiniai fiksuojami Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskrityse.
Šeštadienio naktį daug kur palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, pereinantis į vakarinių krypčių, 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Žemiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Šeštadienio dieną vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23 laipsniai šilumos.
Sekmadienio dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 21–26, Kuršių nerijoje 18–20 laipsnių šilumos.
Pirmadienio naktį pietvakarinėje šalies pusėje, dieną daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, 2–7 m/s, dieną vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 20–25, vietomis vakariniuose rajonuose 16–19 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 5 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 11 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 22–23 cm, stebimas Nevėžyje ties Babtais ir Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 14–19, Kuršių mariose – 17–18, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
(be temos)
(be temos)
(be temos)