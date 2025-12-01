Iš buvusio kariuomenės vado – gėdingi pareiškimai

V. Tutkus Lietuvos kariuomenės vado uniformą užsivilko 2004-aisiais. Tuomet sakė – tai svajonės išsipildymas.
„Ši diena – išskirtinė mano gyvenime“, – tuomet kalbėjo buvęs kariuomenės vadas V. Tutkus.
Po šešiolikos metų išleistas į atsargą. Bandė dalyvauti prezidento ir Seimo rinkimuose.
Nepavyko. Gal dėl to, kad pasirinko kryptį, kurios tikėtumeisi iš buvusio kariuomenės vado.
„Vienintelis variantas – jeigu Putinas yra beprotis. Aš, pavyzdžiui, taip negalvoju“, – yra pasisakęs V. Tutkus.
„Amerika seniai legalizavo Baltarusiją ir „Belavia“ jau skraido – jau viskas tvarkoje. O mes niekaip negalime“, – komentavo V. Tutkus „Komentaras TV“ „YouTube“ kanale.
„Matėme pono Tutkaus įvairių pareiškimų jau daugelį metų. Čia nėra nieko turbūt naujo“, – sakė Seimo narys Giedrimas Jeglinskas.
„Demokratinė valstybė – žmogus kalba, bet su uniforma tikrai to daryti negalima“, – pabrėžė buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
V. Tutkus uniformos giliai nepaslėpė.
„Gaunu daug žinučių, skambučių. Buvę tarnybos draugai, kolegos skambina... Iš tikrųjų sako – daro gėdą“, – teigė A. Pocius.
Uniformą jis vilkėjo ir susitikdamas su radikalių politinių partijų atstovais Vienoje.
„Tas asmuo – Lenkijos politikas, kurio renginyje jis dalyvavo – yra visiškas antisemitas, visiškas antiukrainietis, laikosi prorusiškų pozicijų“, – komentavo konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas.
„Deja, savo atžvilgiu matau tik vieną argumentą – prorusiškas. Tai jeigu būtų visi tokie prorusiški kaip aš, tai Lietuva tikrai klestėtų“, – atkirto buvęs kariuomenės vadas V. Tutkus.
Tarptautiniame renginyje buvęs vadas neva aptarė aktualijas.
„Jiems Lietuva yra įdomi todėl, kad sako – jūsų politinė klasė gali išprovokuoti būtent Trečiąjį pasaulinį karą“, – „Komentaras TV“ laidoje pareiškė vedėja Giedrė Gorienė.
„Ką mes sėkmingai darome“, – pritarė V. Tutkus.
Kaip leidžia suprasti – intensyviai.
„Patylėti ir man, kaip rūkančiam, parūkyti nebuvo galimybės“, – pridūrė V. Tutkus.
„Kai tą uniformą užsidedi, tu jau atstovauji valstybę, nors ir realiai jos neatstovauji“, – pastebėjo G. Jeglinskas.
Kitas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius nori, kad V. Tutkui būtų uždrausta dėvėti karinę uniformą.
„Tame kodekse parašyta – draudžiama politikoje dalyvauti dėvint uniformą, kuri demonstruoja priklausomybę Lietuvos kariuomenei“, – aiškino A. Pocius.
„Aš kaip pats buvęs karininkas, kaip rezervo karininkas, man labai taip neskaniai atrodo“, – pridūrė G. Jeglinskas.
A. Pocius kreipėsi į dabartinį kariuomenės vadą Raimundą Vaikšnorą, kitus Lietuvos generolus.
„Ministro įsakyme, išleidžiant į atsargą, būna parašyta, kad iškilmingomis progomis suteikiama teisė dėvėti kario uniformą. Karių etikos kodekse aiškiai nurodyta, kokios tos iškilmingos progos – tai mūsų valstybinės šventės, Lietuvos karių diena“, – paaiškino A. Pocius.
Jis sako, kad V. Tutkus pažeidžia ne tik etiką, bet ir tarnybos įstatymą. Tačiau pastarasis su kritika nesutinka.
„Aš tikrai nieko nepažeidžiau“, – tvirtino V. Tutkus.
„Karys turi laikytis ne tik įstatymų, ne tik taisyklių, bet ir moralės, sakykime taip, taisyklių. Tai čia įvairiai galima vertinti“, – komentavo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
V. Tutkus neva ketina aiškintis teisme – dėl garbės ir orumo įžeidimo.
Tiesa, prieš porą dienų V. Tutkus ir vėl apsivilko uniformą.
„O, taip, tikrai ne dėl jūsų laidos. Už tai atsiprašau žiūrovų, bet šiandien (lapkričio 20 d., – red. past) buvo mūsų Ordinariato 25-osios metinės“, – aiškino V. Tutkus.
Kreipimąsi gavo ir Krašto apsaugos ministerija.
„Perduotas klausimas Teisės departamentui. Bus atliekamas duomenų surinkimas, tyrimas ir pateiktos išvados“, – informavo R. Kaunas.
„Kantrybė turi ribas. Aš manau, kad jos peržengtos ir vyksta diskreditacija“, – konstatavo R. Kaunas.
Naujasis krašto apsaugos ministras – diplomatiškesnis.
„Sutinku – kontraversijos tuose pasisakymuose tikrai nemažos. Į tai bus atsižvelgta bendrame kontekste“, – sakė R. Kaunas.
Prašoma, kad krašto apsaugos ministras ne tik atimtų V. Tutkui teisę dėvėti uniformą, bet ir pažemintų atsargos kario laipsnį.
