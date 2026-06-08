Birželio 8-oji – Pasaulinė vandenynų diena

Nors oficialiai Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja Pasaulinę vandenynų dieną paskelbė 2008 metais, jos idėja buvo pradėta puoselėti gerokai anksčiau. Šiandien birželio 8-oji minima daugelyje pasaulio šalių, organizuojant edukacinius renginius, aplinkosaugos akcijas ir diskusijas apie vandenynų ateitį.
Vandenynai dažnai vadinami planetos plaučiais, nes jie pagamina didelę dalį deguonies, kuriuo kvėpuojame. Jie taip pat reguliuoja klimatą, sugeria dalį anglies dioksido ir yra svarbus maisto šaltinis milijardams žmonių. Be to, mokslininkai vandenynuose atranda medžiagų, kurios naudojamos kuriant naujus vaistus ir gydymo metodus.
Tačiau vandenynams vis didesnę grėsmę kelia žmogaus veikla. Plastiko atliekos, tarša, klimato kaita ir per intensyvi žvejyba daro neigiamą poveikį jūrų gyvūnijai bei ekosistemoms. Dėl šios priežasties aplinkosaugininkai ragina mažinti atliekų kiekį, atsakingai vartoti gamtos išteklius ir prisidėti prie vandens telkinių švarinimo.
Lietuvoje Pasaulinė vandenynų diena minima nuo 2003 metų. Šia proga Lietuvos jūrų muziejus organizuoja edukacines veiklas, renginius ir iniciatyvas, skirtas supažindinti visuomenę su jūrų pasauliu bei jo išsaugojimo svarba.
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