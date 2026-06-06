Birželio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje

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Mėnulis (pilnatis) teka 1.30 val., leidžiasi 10.27 val.
Vardadieniai:
Bogumilas, Klaudijus, Mėta, Norbertas, Paulina, Tauras, Smiltė
Datos:
Devintinės
Birželio 6-oji Lietuvos istorijoje:
1545 — mirė Abraomas Kulvietis, pirmosios kolegijos Lietuvoje įsteigėjas (1539 m.), vienas iš Karaliaučiaus universiteto kūrėjų, lietuvių raštijos pradininkas. Gimė apie 1510 m.
1748 — Vilniuje kilęs gaisras sunaikino didžiąją miesto dalį.
1814 — Kopgalyje, šiauriausiame Kuršių Nerijos nacionalinio parko gale, apsigyveno pirmasis nuolatinis gyventojas — žvejys Johanas Verkulis.
1905 — pirmą kartą Vilniuje, miesto teatre surengtame lietuvių vakare, buvo sugiedota Tautiška giesmė.
1912 — gimė rašytojas Aleksys Churginas. Mirė 1990 m.
1936 — Šiauliuose gimė pianistas Gytis Trinkūnas. Mirė Vilniuje 1973 m.
1944 — Palangoje gimė žinomas rašytojas ir žurnalistas Laimonas Tapinas. Mirė 2022 m.
1946 — Lietuvoje buvo sudarytas Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdis, tačiau saugumo organai neleido jam dirbti.
1992 — Lietuva priimta į Pasaulio banką.
1997 — eidamas 78-uosius metus, mirė poetas Eduardas Mieželaitis.
2025 — Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimo sprendimas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją ištirti Valstybės saugumo departamento pranešėjo informaciją ir šio tyrimo išvados prieštarauja Konstitucijai.
Birželio 6-oji pasaulio istorijoje:
1523 — Švedijos Respublikos Vėliavos diena. Karūnuotas Švedijos karalius Gustavas Vaza: šalis atgavo nepriklausomybę nuo Danijos.
1599 — buvo pakrikštytas žymiausias 17-ojo amžiaus ispanų tapytojas Diego Velazquez (Diegas Velaskesas).
1660 — Kopenhagos taikos sutartimi baigėsi Švedijos ir Danijos karas, nustatęs dabartines valstybių sienas: danai atgavo Fyno ir Bornholmo salas.
1799 — gimė rusų poetas Aleksandras Puškinas. Mirė 1837 m.
1875 — gimė vokiečių rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas Thomas Mann (Tomas Manas). Mirė 1955 m.
1925 — buvo įkurta automobilių gamintojų „Crysler“ korporacija.
1961 — mirė šveicarų psichologas Carl Gustav Jung (Karlas Gustavas Jungas).
1967 — arabų-Izraelio kare Egiptas uždarė Sueco kanalą.
1973 — Vakarų Vokietija ratifikavo sutartį, kuri normalizavo santykius su Rytų Vokietija.
1982 — Izraelis okupavo Libaną.
1983 — Švedijos parlamentas paskelbė Švedijos valstybės dieną.
1985 — po trejų metų okupacijos Izraelis išvedė pagrindinį armijos kontingentą iš Libano, tačiau ir toliau kontroliavo pasienio ruožą.
1992 — musulmonų sukilėliai nutraukė mėnesį trukusią blokadą bei leido 800 Jugoslavijos kariškių bei jų šeimų nariams palikti Bosniją.
1993 — Mongolijoje įvyko pirmieji prezidento rinkimai.
2012 — eidamas 92-uosius metus mirė Ray Bradbury (Rėjus Bredberis), legendinis mokslinės fantastikos kūrėjas, parašęs „451 Farenheito“ (Fahrenheit 451) ir „Marso kronikas“ (The Martian Chronicles).
2013 — būdamas 85 metų Ispanijoje mirė britų rašytojas Tom Sharpe (Tomas Šarpas), sukūręs juodojo humoro romanų seriją apie visų ujamą literatūros dėstytoją Henrį Viltą.
Birželio 6-oji šou pasaulyje:
1969 — Rod Stewart (Rodas Stiuartas) pasirašė kontraktą su įrašų kompanija „Mercury Records“.
1992 — Florencijoje (Italija) susituokė David Bowie (Deividas Bouvas) ir modelis Iman.
1995 — „Pink Floyd“ išleido „gyvos muzikos“ albumą „Pulse“.
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