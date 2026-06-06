 Birželio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Birželio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje

2026-06-06 08:05
BNS inf.

Birželio 6-oji, šeštadienis, 23 savaitė.

<span>Birželio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje</span>
Birželio 6-oji Lietuvoje ir pasaulyje / DI sugeneruota nuotr.

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iki kultūros

Dangaus kūnai: saulė teka 4.46 val., leidžiasi 21.49 val. Dienos ilgumas 17.03 val.

Mėnulis (pilnatis) teka 1.30 val., leidžiasi 10.27 val.

Vardadieniai:

Bogumilas, Klaudijus, Mėta, Norbertas, Paulina, Tauras, Smiltė

Datos:

Devintinės

Birželio 6-oji Lietuvos istorijoje:

1545 — mirė Abraomas Kulvietis, pirmosios kolegijos Lietuvoje įsteigėjas (1539 m.), vienas iš Karaliaučiaus universiteto kūrėjų, lietuvių raštijos pradininkas. Gimė apie 1510 m.

1748 — Vilniuje kilęs gaisras sunaikino didžiąją miesto dalį.

1814 — Kopgalyje, šiauriausiame Kuršių Nerijos nacionalinio parko gale, apsigyveno pirmasis nuolatinis gyventojas — žvejys Johanas Verkulis.

1905 — pirmą kartą Vilniuje, miesto teatre surengtame lietuvių vakare, buvo sugiedota Tautiška giesmė.

1912 — gimė rašytojas Aleksys Churginas. Mirė 1990 m.

1936 — Šiauliuose gimė pianistas Gytis Trinkūnas. Mirė Vilniuje 1973 m.

1944 — Palangoje gimė žinomas rašytojas ir žurnalistas Laimonas Tapinas. Mirė 2022 m.

1946 — Lietuvoje buvo sudarytas Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdis, tačiau saugumo organai neleido jam dirbti.

1992 — Lietuva priimta į Pasaulio banką.

1997 — eidamas 78-uosius metus, mirė poetas Eduardas Mieželaitis.

2025 — Konstitucinis Teismas konstatavo, kad Seimo sprendimas sudaryti laikinąją tyrimo komisiją ištirti Valstybės saugumo departamento pranešėjo informaciją ir šio tyrimo išvados prieštarauja Konstitucijai.

Birželio 6-oji pasaulio istorijoje:

1523 — Švedijos Respublikos Vėliavos diena. Karūnuotas Švedijos karalius Gustavas Vaza: šalis atgavo nepriklausomybę nuo Danijos.

1599 — buvo pakrikštytas žymiausias 17-ojo amžiaus ispanų tapytojas Diego Velazquez (Diegas Velaskesas).

1660 — Kopenhagos taikos sutartimi baigėsi Švedijos ir Danijos karas, nustatęs dabartines valstybių sienas: danai atgavo Fyno ir Bornholmo salas.

1799 — gimė rusų poetas Aleksandras Puškinas. Mirė 1837 m.

1875 — gimė vokiečių rašytojas, Nobelio literatūros premijos laureatas Thomas Mann (Tomas Manas). Mirė 1955 m.

1925 — buvo įkurta automobilių gamintojų „Crysler“ korporacija.

1961 — mirė šveicarų psichologas Carl Gustav Jung (Karlas Gustavas Jungas).

1967 — arabų-Izraelio kare Egiptas uždarė Sueco kanalą.

1973 — Vakarų Vokietija ratifikavo sutartį, kuri normalizavo santykius su Rytų Vokietija.

1982 — Izraelis okupavo Libaną.

1983 — Švedijos parlamentas paskelbė Švedijos valstybės dieną.

1985 — po trejų metų okupacijos Izraelis išvedė pagrindinį armijos kontingentą iš Libano, tačiau ir toliau kontroliavo pasienio ruožą.

1992 — musulmonų sukilėliai nutraukė mėnesį trukusią blokadą bei leido 800 Jugoslavijos kariškių bei jų šeimų nariams palikti Bosniją.

1993 — Mongolijoje įvyko pirmieji prezidento rinkimai.

2012 — eidamas 92-uosius metus mirė Ray Bradbury (Rėjus Bredberis), legendinis mokslinės fantastikos kūrėjas, parašęs „451 Farenheito“ (Fahrenheit 451) ir „Marso kronikas“ (The Martian Chronicles).

2013 — būdamas 85 metų Ispanijoje mirė britų rašytojas Tom Sharpe (Tomas Šarpas), sukūręs juodojo humoro romanų seriją apie visų ujamą literatūros dėstytoją Henrį Viltą.

Birželio 6-oji šou pasaulyje:

1969 — Rod Stewart (Rodas Stiuartas) pasirašė kontraktą su įrašų kompanija „Mercury Records“.

1992 — Florencijoje (Italija) susituokė David Bowie (Deividas Bouvas) ir modelis Iman.

1995 — „Pink Floyd“ išleido „gyvos muzikos“ albumą „Pulse“.

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