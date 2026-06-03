Birželio 3-oji – Pasaulinė bėgimo diena

Pasaulinė bėgimo diena pradėta minėti siekiant populiarinti vieną paprasčiausių ir prieinamiausių fizinio aktyvumo būdų. Bėgimui nereikia brangios įrangos ar specialių aikštelių – užtenka patogios avalynės ir noro judėti. Dėl šios priežasties bėgimas yra viena populiariausių sporto šakų pasaulyje.
Specialistai pabrėžia, kad reguliarus bėgimas stiprina širdies ir kraujagyslių sistemą, gerina ištvermę, padeda kontroliuoti kūno svorį ir mažina streso lygį. Taip pat įrodyta, kad fizinis aktyvumas teigiamai veikia emocinę sveikatą ir bendrą savijautą.
Pasaulinės bėgimo dienos proga daugelyje šalių organizuojami masiniai bėgimai, sporto renginiai, bendruomenių iniciatyvos ir labdaros akcijos. Prie jų prisijungia mokyklos, sporto klubai, įmonės ir pavieniai entuziastai. Svarbiausia šios dienos žinutė – ne varžytis, o judėti ir skatinti aktyvų gyvenimo būdą.
Pastaraisiais metais bėgimas tapo ne tik sportu, bet ir socialiniu reiškiniu. Vis daugiau žmonių jungiasi į bėgimo klubus, dalyvauja maratonuose ar tiesiog renkasi rytinį bėgimą kaip būdą pradėti dieną. Pasaulinė bėgimo diena primena, kad kiekvienas žingsnis gali būti naudingas sveikatai.
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