„Bayraktarui“ 5 mln. eurų surinkęs A. Tapinas: apie tai šiandien kalba visas pasaulis

Pasak šią pinigų rinkimo akciją organizavusio žurnalisto Andriaus Tapino, dabar Lietuva yra vienintelė istorijoje šalis, kurios piliečiai už savo pinigus nupirko sunkiąją karinę ginkluotę kitai šaliai.

„Taip, mes nupirkom sunkiosios ginkluotės Ukrainai – raketas ir bombas nešantį mirtiną gylį „Bayraktarą“. Už 5 milijonus eurų. Per 3,5 dienos. Faktiškai sumetę tik nedideles sumas.

Karo jis nelaimės. Gal net greitai bus numuštas. O gal ir ne. Galėsim tikrai džiaugtis, jei netyčia sužinosim, kad jis sugebėjo nukalti tanką ar dar kiečiau – paskandinti laivą, nes vien nuo tokio vieno taiklaus šūvio mūsų investicijos išeitų į didelį pliusą mums ir į minusą rusams“, – sekmadienį apibendrindamas akcijos rezultatus savo feisbuko paskyroje rašė A. Tapinas.

Pasak, A. Tapino, yra dar keli svarbūs momentai.

„Bayraktaras“ tapo vienijančia idėja (taip, buvo zyziančių, kodėl remiam karą ar kodėl ne vėžiu sergantiems vaikams, tarsi jie patys būtų kada nors tiems vaikams aukoję, bet jų mažuma).

Prie „Bayraktaro“ dėjosi netgi tie, kurie sakė „nemėgstu nei Tapino, nei Laisvės TV, nepritariu jų pozicijai beveik niekada, bet čia reikia“.

Kas sąžiningai atsimins, kada mes dar buvome tokie vieningi kaip per šitas keturias dienas? Gal dar ir dėlto, kad vykdėm, regis „misiją neįmanomą“?

Aš jau nekartosiu istorijų apie aukojusias babas, aštuonmečius vaikus su taupyklėmis, senelių namus, skaitmeninius verslus, barus, muzikantus, politikus, studentus, socialinius darbuotojus, viešbučius. Prie „Bayraktaro“ dėjosi netgi tie, kurie sakė „nemėgstu nei Tapino, nei Laisvės TV, nepritariu jų pozicijai beveik niekada, bet čia reikia“. Šitas dronas iškėlė mus aukščiau visų vidinių rietenų ir pykčių“, – teigiamus akcijos aspektus vardijo žurnalistas.

Anot A. Tapino, labai svarbu ir tai, kad mes pamatėm tą šviesiąją visuomenės dalį. Nesvarbu, ar pervedei eurą, ar dešimt tūkstančių – tu prisidėjai prie „Bayraktaro“.

„Skamba tarsi kaip patosas, bet šį kartą mes realiai pamatėm, kiek mūsų yra daug. Tai ne burbulas. Tai šimtai tūkstančių žmonių. Šimtai tūkstančių pavedimų, kurių kiekvienas yra vertybė, nes padeda vienas kitam.

Net ir tas finalinis sertifikatas vienija – nesvarbu, ar pervedei eurą, ar dešimt tūkstančių – tu prisidėjai prie „Bayraktaro“, – rašo A. Tapinas.

„Ir dabar jau pacituosiu kažką iš rašiusių anksčiau – kad šitos keturios dienos dar gerokai apgydė ir mūsų seną – mažos, išsivaikštančios, niekam neįdomios šalies – kompleksą, kai mes tarsi už šiaudo stverdavomės už kokio nors „skaniausio alaus“ ar „greičiausio interneto“ naratyvo, nes turėjome kompleksą, kad nesame niekuo išskirtiniai.

Dabar mes esame vienintelė istorijoje šalis, kurios piliečiai už savo pinigus nupirko sunkiąją karinę ginkluotę kitai šaliai. Taip, britai WW2 metu metėsi ir pirko veržles ir sparnus „Spitfire“ lėktuvams, bet tada jie gelbėjo savo šalį.

Dabar mes esame vienintelė istorijoje šalis, kurios piliečiai už savo pinigus nupirko sunkiąją karinę ginkluotę kitai šaliai.

Mes esam ta šalis, kurios žmonės per 3,5 dienos sumetė 5 milijonus eurų ir nupirko karinį bepilotį Ukrainai. Beat that“, – lietuvių vienybe džiaugėsi žurnalistas.

„Ir apie tai šiandien kalba visas pasaulis – nuo „Bloomberg“ iki Australijos ir Švedijos žinių, Lietuva džiaugiasi „Twitteryje“ ir sulaukia tūkstančių padėkų iš Ukrainos. Visi Ukrainos kanalai pranešinėja apie tai, kaip apie didelę tikrų Sąjungininkų pergalę.

Ir paskutinis, bet, ko gero, svarbiausias dalykas – tai ne apie Lietuvą, net ne apie Ukrainą.

Pasaulio žmonėms mes perduodam ne tik galingą istoriją, kad yra keista nedidukė valstybė Rusijos pasienyje, kurio žmonės atsisakė trypčioti ir kartu surėmę pečius nupirko Ukrainai karinį droną.

Mes perduodam ir tęsiam galinkit iššūkį kiekvienam europiečiui. Kiekvienam civilizuoto pasaulio atstovui. Imkit ir darykit jūs. Spauskit savo žvaigždes, savo verslus, savo politikus – kodėl mes, tokie dideli ir galingi, negalim padaryti to, ką per kelias dienas padarė šita keista tauta nurautais stogais.

Juk jie padarė tai. Just DID it. Jie nupirko „Bayraktarą“, – pasididžiavimo lietuviais neslėpė akcijos organizatorius.