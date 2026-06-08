 Baltarusijoje sulaikytas dvasininkas iš Lietuvos

Baltarusijoje sulaikytas dvasininkas iš Lietuvos

2026-06-08 20:31
BNS inf.

Baltarusijos Pastovių rajone, Kuklianų kaime, buvo sulaikytas Lietuvos pilietis, sentikių dvasininkas, pirmadienį skelbia naujienų portalas LRT.

<span>Baltarusijoje sulaikytas dvasininkas iš Lietuvos</span>
Baltarusijoje sulaikytas dvasininkas iš Lietuvos / L. Balandžio / BNS nuotr.

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Jo duomenimis, per Sekminių pamaldas buvo sulaikytas sentikių kunigas M. R., atvykęs į Baltarusiją dalyvauti vietos bendruomenės renginiuose.

Teigiama, kad sulaikymas gali būti susijęs su įtarimais dėl dokumentų klastojimo bandant įregistruoti religinę bendruomenę.

Užsienio reikalų ministerija portalui pranešė, kad šalies ambasada Baltarusijoje buvo informuota apie Lietuvos piliečio sulaikymą, tačiau negali atskleisti jo vardo ir pavardės.

Lietuvos sentikių bažnyčios Aukščiausiosios tarybos sekretorius, Vilniaus sentikių bendruomenės pirmininko pavaduotojas Jevgenijus Grigorjevas, portalui teigė, kad M. R. yra gerai žinomas sentikių aplinkoje, anksčiau buvo susijęs su Perelozų bendruomene, o jo veikla buvo sulaukusi dėmesio ir Lietuvoje.

Baltarusijos valstybinės institucijos kol kas nėra paskelbusios oficialios informacijos apie dvasininko sulaikymą.

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