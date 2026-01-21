Atšalus orams – svarbūs patarimai vairuotojams: kaip nesugadinti automobilio

Kaip pigiai apsaugoti savo „ratus“ nuo žiemos ir kodėl reikia palikti pravirus langus, aiškino UAB „Ausegra“ direktorius Arvydas Gailiušas.
– Tai šildyti ar nešildyti – ar čia tik pačiam smagiau sėsti į šiltą automobilį? Ar galima kažką sugadinti, jei sėdi į šaltą ir važiuoji, kai minus 15 ar net minus 20?
– Kaip technikai, manome, kad šildyti automobilį yra geriau tiek transporto priemonei, tiek vairuotojui. Nes kai šaltas tepalas, įšalęs automobilis, tai užakseleravus didelėmis apsukomis galima pridaryti nemalonių dalykų. Tai vienas aspektas.
– O kas dar gali nutikti? Padetalizuokime.
– Tarkime, jeigu senesnis automobilis, klampesnis tepalas, gal susikaupęs ledas ar drėgmė – visa tai gali neigiamai atsiliepti variklio darbui. Todėl visada rekomenduojame automobilį pašildyti. Tuo metu, kol automobilis šyla, ne tik galima, bet ir būtina jį apsivalyti, nes jei vairuotojas iškart sėstų važiuoti su nevalytais stiklais, nebūtų nei matomumo, nei saugios automobilio eksploatacijos.
– Bet tenka matyti tokių vaizdų?
– Be abejo, tenka. Būna iš skubos, tingėjimo arba įsitikinimo, kad automobilis greitai įšils ir bus galima saugiai važiuoti. Bet čia jau kiekvieno vairuotojo individualus sprendimas.
– Yra kelios žinomos gudrybės. Norėčiau, kad jomis pasidalintumėte su mūsų žiūrovais. Kokias papildomas priemones žiemą galima naudoti automobiliui, pavyzdžiui, kad durelės neprišaltų, stiklai neapsineštų?
– Be abejo, tokių priemonių yra. Paprasčiausia, kad neapšaltų priekinis stiklas, reikia jį uždengti. Tai pigi ir efektyvi priemonė – nuėmus apdangalą, priekinis stiklas bus tikrai neužšalęs. Kita problema – iš vidaus užšalę stiklai. Kodėl taip nutinka? Žiemą automobilyje natūraliai kaupiasi drėgmė. Paprasta gudrybė – nebijoti palikti praverto lango bent 5 milimetrus. Įšilusiame automobilyje drėgmė kyla į viršų, sėda ant stiklų, o esant 15 ar 20 laipsnių šalčiui kitaip nebus – tikrai pritrauks šalčio.
– Kiti sako: „Žiemą užšąla durelės – atidariau ir nebeuždarau. Ką daryti?“
– Pirmiausia reikia atšildyti, išdžiovinti ir sutepti specialiu tepalu. Jei durelės veikia normalioje temperatūroje, jos turi veikti ir žiemą. Problemas sukelia drastiški temperatūrų skirtumai ir drėgmė – tai ir duoda tokį efektą.
– Su kokiais dar gedimais ar sutrikimais žmonės dažniausiai kreipiasi į jus šaltuoju metų laiku, kai taip atšąla?
– Daugelį metų tai tie patys tradiciniai gedimai: automobilis nesiveda, užšąla langų apiplovimo skystis, spynos, neatsirakina bagažinė. Taip pat pasitaiko smulkesnių dalykų, pavyzdžiui, nuplėšiami valytuvai.
– Ką daryti tiems, kurie automobilio žiemą visai neeksploatuoja? Ar tai geras pasirinkimas – pastatyti lapkritį ir pradėti važiuoti balandį? Ar per žiemą automobiliui gali kas nors nutikti?
– Tai nėra geras pasirinkimas, bet jei žmonės turi tokį poreikį, nieko nepadarysi. Labiausiai nukenčia stabdžių sistema – ji neeksploatuojama, nejuda, pradeda rūdyti. Tuomet, po trijų–penkių mėnesių pradėjus važiuoti, atsiranda ratų kaitimas, cypimas, kiti garsai ir problemos. Taip pat nerekomenduojama palikti iškrauto akumuliatoriaus. Iškrauta baterija žiemą gali sugesti. Jei akumuliatorius yra normaliai įkrautas ir tvarkingas, jam per žiemą nieko neatsitiks.
