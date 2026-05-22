Atmesta LRT ataskaita: direktorė procesą vadina nepagarbiu, tarybos pirmininkas nesureikšmina

„Tarybos posėdyje nedalyvavau dėl savo darbinės komandiruotės, bet pakalbėjęs su pavaduotoja, susidariau įspūdį, kad vyksta tiesiog šios ataskaitos tobulinimas, Valstybės kontrolės audito pastabų integravimas ir tai yra normalus procesas“, – BNS sakė M. Jurkynas.
Savo ruožtu M. Garbačiauskaitė-Budrienė piktinosi metinės ataskaitos svarstymo procesu.
„Tai yra pirmas kartas per mano darbo istoriją, kai LRT metinės ataskaitos svarstymas ir tvirtinimas vyksta taip – pastabos teikiamos tuomet, kai laikas joms teikti jau yra praėjęs, ataskaitos klausimas iš planuotos dienotvarkės išimamas be jokių paaiškinimų ar argumentų“, – BNS perduotame komentare teigė LRT vadovė.
Turi patvirtinti iki liepos
Vis dėlto M. Jurkynas teigė, kad transliuotojo metinė ataskaita turi būti patvirtinta iki liepos 1 dienos, tad terminas nėra pažeistas.
„Pirmas dalykas (...) terminai jokie nėra pažeisti. Antras dalykas, trys komitetai svarstė ir išsakė pastabas, vieni komitetai turėjo pagal savo kompetencijų sritį vienokias pastabas su pritarimo pobūdžiu, kiti kai kurie komitetai pagal savo kompetenciją turėjo kritiškesnes pastabas, į kurias administracija, komitetų nuomone, irgi turėtų atsižvelgti“, – sakė M. Jurkynas.
Anot jo, tarybos komitetai dažniausiai išskyrė, jog ataskaitoje nepakankamai atsakoma ir reaguojama į Valstybės kontrolės atlikto LRT audito išvadas.
M. Garbačiauskaitės-Budrienės teigimu, antradienį vykusio LRT tarybos posėdžio metu už metinę ataskaitą nebalsavo kai kurie tarybos nariai, kurie jau anksčiau Pirkimų ir investicijų politikos bei Audito ir rizikos valdymo komitetuose buvo patvirtinę ataskaitą.
LRT vadovė teigė, kad jai nesuprantami LRT tarybos motyvai netvirtinti metinės transliuotojo ataskaitos.
Klausimą į darbotvarkę galėjo įtraukti
Anot M. Garbačiauskaitės-Budrienės, tarybos iš anksto patvirtintame metiniame plane buvo numatyta LRT ataskaitą svarstyti vasario posėdyje, o tvirtinti – kovą.
„LRT darbuotojai paisė šio grafiko ir per sausio mėnesį parengė ataskaitos projektą tarybos svarstymui vasarį. Vasarį gavome redakcinių pastabų, jas ištaisėme. Kovą buvome pasirengę ją teikti tvirtinti, tačiau kovą klausimas buvo visai išimtas, o balandį, nors ir numatytas, tačiau net nepradėtas svarstyti“, – teigė ji.
„Gegužę tarybos pirmininkas ataskaitos klausimą be jokių paaiškinimų vėl buvo išėmęs iš dienotvarkės, tačiau aš, pasinaudojusi teise įtraukti klausimą į dienotvarkę, paprašiau šį klausimą įtraukti“, – nurodė LRT vadovė.
Savo ruožtu M. Jurkynas tikino, kad šį klausimą LRT vadovė visada galėjo įtraukti savo iniciatyva, tačiau to iki pastarojo posėdžio nedarė.
„Pagal tarybos darbo reglamentą, klausimą į darbotvarkę galima įtraukti trim atvejais. Pirma, kai tai daro formuojantis darbotvarkę tarybos pirmininkas, antra, kai to reikalauja du tarybos nariai ir trečia, kai to reikalauja generalinė direktorė. Generalinė direktorė iki tol nei karto nepaprašė ir neįtraukė šių klausimų, turėdama pilnai šitą tam teisę“, – nurodė jis.
„Paskutinio posėdžio metu ji pasakė: „aš noriu, kad būtų įtraukta“ ir tas klausimas buvo įtrauktas būtent į gegužės mėnesio posėdį. Kodėl generalinė direktorė nepasinaudojo savo tarybos darbo reglamente numatyta teise, čia reikia jau jos klausti“, – aiškino M. Jurkynas.
Už ataskaitos tvirtinimą nebalsavo
Nors kai kurie posėdyje nedalyvavę tarybos nariai pateikė savo balsus nuotoliniu būdu, tačiau M. Jurkynas teigė, kad už ataskaitos tvirtinimą nebalsavo.
„Nebalsavau, nes aš negirdėjau diskusijų, nedalyvavau pats, tai maniau, kad man būtų nesąžininga balsuoti neišklausius kolegų, neišklausius komitetų, neišklausius administracijos ir nedalyvaujant pačiam diskusijoje“, – aiškino tarybos pirmininkas.
„Balsuojančių prieš, tai aš nemanau, kad buvo daug, gal buvo daugiau toks išreikštas noras taryboje, kiek man teko susipažinti su tuo, kad būtų dar galima patobulinti (ataskaitą – BNS)“, – kalbėjo jis.
Tuo metu LRT tarybos narys Juozas Pabrėža BNS šią savaitę sakė, kad pats metinės veiklos ataskaitos nepalaikė dėl tylos pauzių, kuriomis LRT žurnalistai protestuoja prieš, jų teigimu, grėsmę žodžio laisvei keliančias transliuotojo įstatymo pataisas.
BNS bandė susisiekti ir su keliais kitais LRT tarybos nariais, tačiau jie savo balsavimo motyvų nekomentavo.
Vietoje M. Jurkyno pastarajam posėdžiui vadovavo pirmininko pavaduotoja Rėda Brandišauskienė, tačiau ji irgi atsisakė komentuoti balsavimų prieš motyvus.
Svarstys ir tvirtins birželį
Taryba posėdžiavo į Seimo plenarinių posėdžių salę po ilgo svarstymo Kultūros komitete atkeliavus LRT įstatymo pataisoms.
Kritikai anksčiau baiminosi, kad Seime inicijuotos pataisos iš esmės skirtos palengvinti LRT generalinės direktorės atleidimą, o iki gegužės 19 dienos dirbusios tarybos sudėtyje pakaktų tam pritariančių balsų pagal naujas sąlygas.
Tačiau transliuotojo tarybos nariai nėra viešai išsakę siekio atleisti M. Garbačiauskaitę-Budrienę.
Tai pabrėžė ir M. Jurkynas: „Tikrai niekada nebuvo šis klausimas keliamas nei komitetų, nei tarybos lygmenyje ir jis niekada nebuvo svarstomas kaip įtrauktinas“.
LRT tarybos pirmininkas anksčiau yra raginęs M. Garbačiauskaitę-Budrienę atsistatydinti, reaguodamas į sausį transliuotojo priimtą sprendimą nekviesti „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio į tiesiogines laidas.
BNS rašė, kad gegužės 19 dieną kadenciją baigė keturi iš 12 LRT tarybos narių, deleguotų visuomeninių organizacijų.
Pagal dabar galiojantį LRT įstatymą, metinę transliuotojo veiklos ataskaitą rengia ir teikia įstaigos generalinis direktorius tvirtinti LRT tarybai.
Ši savo ruožtu iki liepos 1 dienos turi ataskaitą paskelbti ir pateikti Seimui. Šiame dokumente pateikiamos LRT pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos.
Artimiausias LRT tarybos posėdis vyks birželio 16 dieną. LRT administracija BNS yra nurodžiusi, kad jame planuojama svarstyti ir tvirtinti pataisytą ataskaitą.
(be temos)
(be temos)
(be temos)