Ataskaita: trečdalis mokinių elektronines cigaretes pirmą kartą pabando nesulaukę trylikos metų

Ją trečiadienį pristatė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) bei Klaipėdos universiteto mokslininkai.
Pagal nacionalinius 2024 metų ataskaitos duomenis, Lietuva ne tik išsiskiria ankstyvu elektroninių cigarečių vartojimu, tačiau ir aukštais receptinių migdomųjų bei raminamųjų vaistų be gydytojo paskyrimo vartojimo rodikliais, ypač tarp merginų.
„Didžiausią susirūpinimą kelia tai, kad net trečdalis mokinių elektronines cigaretes pirmą kartą pabando iki 13 metų. Tai vienas aukščiausių rodiklių Europoje, ir jis rodo labai ankstyvą žalingų įpročių pradžią“, – pristatyme teigė Klaipėdos universiteto profesorė Aelita Bredelytė.
Situaciją Lietuvoje apžvelgę pranešėjai teigė, kad šalyje mažėja kanapių vartojimas, o sunkus epizodinis gėrimas Lietuvoje beveik du kartus retesnis nei Europoje.
Kaip rodo ataskaitos rodikliai, elektronines cigaretes bent kartą bandė 55,3 proc. penkiolikmečių ir šešiolikmečių, kai ES vidurkis 44 procentai. Ataskaitoje nurodoma, kad kalbant apie alkoholio vartojimą Lietuva artima ES vidurkiui, tačiau mergaitės jį pradeda vartoti anksčiau nei berniukai.
Be kita ko kanapių bent kartą gyvenime bandė 11,6 proc. penkiolikos–šešiolikos metų moksleivių. ES vidurkis – 12 procentų.
Receptinių migdomųjų ir raminamųjų vaistų be gydytojo paskyrimo bent kartą vartojo 29 proc. apklaustųjų, o tai aukščiausias rodiklis tarp visų šalių.
Tuo metu psichologinės gerovės WHO-5 indeksas yra žemiau ES vidurkio, Lietuvoje jis siekia 50 proc., kai ES – 59 procentai.
ESPAD ataskaita – kas ketverius metus vykdomas didžiausias pasaulyje moksleivių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tendencijas nagrinėjantis tyrimas, kuriame savo noru dalyvauja apie 40 Europos šalių.
Tyrimo pagrindinis tikslas – surinkti palyginimui tinkamus ir patikimus duomenis apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kito rizikingo elgesio paplitimą 15–16 metų amžiaus moksleivių grupėje Europoje, siekiant stebėti ir atskirų šalių, ir bendras visų šalių tendencijas.
ESPAD tyrimas Lietuvoje vykdomas nuo 1995 metų, nuo 2024 metų jo įgyvendinimą šalyje organizuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Apklausoje pernai kovą dalyvavo 255 mokyklos, per 4,7 tūkst. moksleivių iš kurių – 50,8 proc. vaikinų ir 49,2 proc. merginų.
Naujausi komentarai