Apžvalga: svarbiausios trečiadienio naujienos Lietuvoje ir pasaulyje

Viruso plitimas. Lietuvoje per parą patvirtintas 21 koronavirusinės infekcijos atvejis – tai didžiausias dienos rodiklis per pastarąjį mėnesį. Ligos protrūkis užfiksuotas Kaune, kur infekcija patvirtinta keliolikai iš Uzbekistano atvykusių vairuotojų, atvykusių dirbti į transporto įmonę. Klaipėdoje koronavirusas nustatytas tolimųjų reisų vairuotojui, atvykusiam iš Ukrainos, Vilniaus apskrityje – iš Ispanijos grįžusiam žmogui. Dar keli atvejai patvirtinti Vilniuje, Šalčininkų rajone, Marijampolės apskrityje. Sveikatos apsaugos ministerija paskelbė svarstanti galimybę įvesti privalomą testavimą atvykstantiesiems iš koronaviruso paveiktų šalių.

Virusas kaimynystėje. Latvijoje patvirtinti keturi nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai. Vyriausybė nusprendė, kad nuo ketvirtadienio visi į Latviją atvykstantys keleiviai, besinaudojantys tarptautinių transporto kompanijų paslaugomis, bus registruojami, siekiant sustabdyti infekcijos plitimą. Be to, Ministrų kabinetas parlamentui pateikė projektą, kuris leistų atšaukti leidimus gyventi ir vizas saviizoliacijos taisykles pažeidžiantiems užsieniečiams. Lenkijoje per parą nustatyti 264, Baltarusijoje – 174 nauji COVID-19 atvejai atvejai, šiose šalyse mirė po šešis žmones.

Žalgirio minėjimas. Griunvalde Lenkijoje paminėtos Žalgirio mūšio 610-osios metinės. Renginyje dalyvavo Lietuvos ir Lenkijos prezidentai bei premjerai. Prezidentas Gitanas Nausėda vizito metu daugiausia dėmesio skyrė gynybos klausimams – jis sakė sulaukęs prezidento Andrzejaus Dudos patikinimo, kad JAV karių dislokavimas Lenkijoje tarnaus viso regiono saugumo interesams. Dėl koronaviruso grėsmės šiemet pirmą kartą per kelis dešimtmečius buvo atšaukta tūkstančius dalyvių sutraukianti Žalgirio mūšio inscenizacija.

Traukinių grįžimas. „Lietuvos geležinkeliai“ paskelbė nuo liepos 31 dienos atnaujinsiantys traukinių maršrutą iš Kauno į Balstogę Lenkijoje.

Kurjerių streikas. Dalis bendrovės „Bolt Food“ maisto kurjerių Vilniuje paskelbė streiką dėl sumažintų paslaugos teikimo tarifų ir darbo sąlygų. Įmonė priekaištus atmeta.

Protestai Baltarusijoje. Baltarusijoje šimtai žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš sprendimą neleisti pagrindiniams prezidento Aleksandro Lukašenkos varžovams balotiruotis rugpjūtį vyksiantiems valstybės vadovo rinkimams. Saugumo pajėgos vien sostinėje sulaikė daugiau kaip 200 demonstrantų ir žurnalistų. Baltarusijos teisėsauga perspėjo, kad kai kuriems demonstrantams bus keliamos baudžiamosios bylos.

Vakcinos viltys. Amerikiečių biotechnologijų įmonė „Moderna“ paskelbė liepos 27-ąją pradėsianti savo kuriamos vakcinos nuo COVID-19 klinikinių bandymų baigiamąjį etapą. Tyrime dalyvaus 30 tūkst. dalyvių, pusė iš jų gaus vakcinos dozę, likę – placebą. Tyrėjai skelbia, kad pirmame tyrimo etape su keliomis dešimtimis žmonių vakcina sustiprino imuninę sistemą taip, kaip mokslininkai ir tikėjosi. „Tai geros žinios“, – pareiškė JAV vyriausiasis užkrečiamųjų ligų specialistas Anthony Fauci. JAV Vyriausybė tikisi tyrimo rezultatus gauti metų pabaigoje.

„Apple“ pergalė. Europos Sąjungos Bendrasis Teismas panaikino Europos Komisijos 2016 metais priimtą sprendimą, kad JAV technologijų įmonė „Apple“ turi sumokėti Airijai 13 mlrd. eurų nesumokėtų mokesčių. Byloje pagrindinis ginčas kilo dėl mokesčių deklaravimo vietos. ES teismas sakė neradęs įrodymų, kad „Apple“ gavo nepagrįstą ekonominį pranašumą. Airijos vyriausybė ir „Apple“ pasveikino šį sprendimą.

Virusas kūdikiui. Prancūzijos gydytojai patvirtino pirmą atvejį, kai COVID-19 nuo motinos užsikrėtė dar negimęs kūdikis. Kovą gimusiam berniukui buvo patinusios smegenys ir pasireiškė su COVID-19 susiję neurologiniai suaugusiųjų simptomai, bet jis jau pasveiko.

Honkongo situacija. JAV prezidentas Donaldas Trumpas atšaukė Honkongo turėtą privilegijuotą prekybos statusą, reaguojant į Kinijos primestą griežtą saugumo įstatymą. Santykių su Kinija klausimas yra vienas svarbiausių, JAV ruošiantis lapkritį vyksiantiems prezidento rinkimams. „Su Honkongu dabar bus elgiamasi lygiai taip pat, kaip ir su žemynine Kinija – jokių ypatingų privilegijų“, – sakė D. Trumpas. Kinija pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių. „New York Times“ pranešė, kad perkels dalį darbuotojų iš Honkongo biuro į Pietų Korėją.

Įtampa Kaukaze. Azerbaidžano policija išvaikė tūkstančius protestuotojų, susirinkusių reikalauti karo su Armėnija po susišaudymų pasienyje. Per kelias dienas trukusius susišaudymus žuvo 16 karių, bet trečiadienio naktį situacija nurimo.

Bideno planas. JAV demokratų pretendentas prezidento rinkimuose Joe Bidenas pristatė ambicingą 2 trln. dolerių vertės planą dėl klimato kaitos, pagal kurį būtų pertvarkytas JAV energijos sektorius ir siekiama anglies junginiais neteršiančios energetikos. Šis pasiūlymas yra akivaizdus kontrastas perrinkimo siekiančio D. Trumpo pozicijai.

Briuselio perspėjimas. Europos Komisijos pareigūnai perspėjo, kad antroji susirgimų koronavirusine infekcija COVID-19 banga žiemą gali sutapti su gripo sezonu, ir paragino valstybes nares ruoštis tokiam scenarijui. Europos Komisijos vicepirmininkas Margaritis Schinas tikino, kad tiek Komisija, tiek valstybės pasimokė iš savo nesėkmių, todėl bus geriau pasirengusios potencialiam naujam protrūkiui.

Grėsmė Tokijuje. Japonijos sostinėje Tokijuje užfiksavus naujų COVID-19 atvejų šuolį, paskelbtas aukščiausias „raudonas“ koronaviruso grėsmės lygis. Ekspertai perspėja, kad augantis užsikrėtusiųjų skaičius yra aiškus pavojaus signalas. Tačiau tai nereiškia, kad mieste bus uždaromi verslai. Net galiojant nepaprastajai padėčiai Japonijoje pavasarį nebuvo paskelbta tokių karantino priemonių kaip Europoje.