Apžvalga: svarbiausi trečiadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

BNS naujienlaiškis: svarbiausi trečiadienio įvykiai

Naujas biudžetas. Vyriausybė paskelbė 2021 metų biudžeto projektą. Valdžios sektoriaus deficitas – skirtumas tarp išlaidų ir pajamų – kitąmet turėtų siekti 5 proc. bendrojo vidaus produkto. Vyriausybė siūlo, kad minimali mėnesio alga „ant popieriaus“ kitąmet augtų nuo 607 iki 642 eurų, o vaiko pinigai – nuo 60 iki 70 eurų. Pensijos turėtų didėti maždaug 7 procentais. Biudžetą galutinai tvirtins jau naujos kadencijos Seimas gruodžio mėnesį.

Koronaviruso situacija:

* Lietuvoje per parą nustatyti 139 nauji koronaviruso atvejai, mirė trys žmonės. Ligoninėse gydomas 141 COVID-19 pacientas, 18 iš jų – reanimacijoje. Kelmės rajone nerimą kelia naujas koronaviruso židinys Liolių socialinės globos namuose. Pabradėje esančiame Užsieniečių registracijos centre patvirtinti aštuoni COVID-19 atvejai, manoma, kad prieglobsčio prašytojai užsikrėtė jau būdami Lietuvoje.

* Nacionalinis visuomenės sveikatos centras paragino Vilniaus miesto savivaldybę laikinai riboti aktyvaus laisvalaikio veiklas uždarose patalpose ir trumpinti barų darbo laiką. Savivaldybė žada pasiūlymus įvertinti, bet jokių greitų sprendimų kol kas neplanuoja. „Taip, yra keletas atvejų naktiniuose klubuose, tačiau ar tai reiškia, kad reikia uždaryti visą sektorių? Reikia dirbti su konkrečia įstaiga ir jos taikomomis vadybinės apsaugos priemonėmis“, – BNS sakė administracijos direktorius Povilas Poderskis.

* Situacija sparčiai blogėja kaimyninėje Lenkijoje. Čia vėl užfiksuotas naujas rekordas – per parą nustatyti 6526 nauji atvejai, mirė 116 žmonių. Ligoninėse gydomų lenkų skaičius padvigubėjo vos per dešimt dienų – dabar jose yra per 6 tūkst. COVID-19 pacientų.

* Europos šalys toliau griežtina ribojimus, siekdamos sulėtinti viruso plitimą: Nyderlanduose nuo trečiadienio, o Ispanijos Katalonijos regione ir Jungtinės Karalystės Šiaurės Airijos provincijoje – nuo penktadienio uždaromi barai ir restoranai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas apribojimus gali paskelbti trečiadienio vakarą, Vokietijos valdžia pradėjo diskusijas dėl susirinkimų ribojimo ir griežtesnių nurodymų dėvėti kaukes.

* JAV farmacijos bendrovė „Eli Lilly“ dėl neįvardijamo incidento sustabdė jos laboratorijoje sukurto antikūnų preparato nuo koronaviruso trečiosios fazės tyrimus, kuriuose dalyvauja hospitalizuoti pacientai. Diena anksčiau JAV farmacijos milžinė „Johnson & Johnson“ laikinai sustabdė savo vakcinos trečiosios fazės klinikinius tyrimus.

Misija Irake. Lietuva ketina didinti karių kontingentą NATO mokymo operacijoje Irake. Šiuo metu karinėje mokymo operacijoje gali dalyvauti iki 11 karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Prezidentas Gitanas Nausėda Seimui siūlo šį skaičių didinti iki 50. Sprendimą turės priimti Seimas.

Žmogaus teisių taryba. Saudo Arabija pralaimėjo balsavimą tapti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos nare, bet trejų metų kadencijoms buvo išrinktos Kinija ir Rusija. Visos trys šalys yra kritikuojamos dėl šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų.

Graikijos teismas. Graikijos teismas skyrė 13 metų laisvės atėmimo bausmę kraštutinės dešinės organizacijos „Auksinė aušra“ lyderiui Nikos Michaloliakos. Jis pripažintas kaltu dėl vadovavimo nusikalstamai organizacijai. „Auksinė aušra“ 2012 metais buvo tapusi trečia populiariausia šalies partija, bet per rinkimus pernai į parlamentą nebuvo išrinktas nė vienas jos atstovas.

Sankcijos Rusijai. Europos Sąjungos ambasadoriai sutarė skelbti sankcijas šešiems Rusijos pareigūnams ir Valstybiniam organinės chemijos ir technologijų mokslinių tyrimų institutui dėl Rusijos opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno apnuodijimo nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Juodasis sąrašas bus paviešintas ketvirtadienį.

Reklama prieš skiepus. Socialinis tinklas „Facebook“ draus savo platformoje skelbti reklamą, skatinančią žmones nesiskiepyti. Vis dėlto ir toliau bus leidžiama skelbti reklamą, kuria pasisakoma už ar prieš teisės aktus ar vyriausybės politiką, susijusius su vakcinomis, įskaitant vakciną nuo COVID-19.

Rinkimai JAV. JAV tęsiantis prezidento rinkimų kampanijai, prezidentas Donaldas Trumpas ir jo varžovas demokratas Joe Bidenas aštriai kritikavo vienas kitą renginiuose vadinamosiose svyruojančiose valstijose. D. Trumpas per mitingą Pensilvanijoje pareiškė, kad kovoja su „marksistais“ ir „pamišėliais“, tuo metu J. Bidenas per rinkimų kampanijos renginį Floridoje apkaltino D. Trumpą, kad jis per koronaviruso pandemiją nesirūpina senjorais amerikiečiais.