Apklausa: beveik pusė lietuvių atostogaudami tvarkė darbo reikalus

Apklausa rodo, kad beveik pusė lietuvių atostogaudami tvarkė darbo reikalus – atsakinėjo į kolegų ir klientų skambučius, laiškus, užsukdavo į darbovietę, pranešė LNK.

Mokytojas Arūnas Narauskas šeštus metus per atostogas uždarbiauja Norvegijoje rinkdamas uogas, obuolius ar dažydamas. Jis prisipažino, kad keltis 3.30 val., iki braškyno minti 10 km, o po darbo parminti atgal – nelengva.

„Sunku, nes tai nėra svajonių darbas. Atsiklaupi vagoje 5 val. ryto ir klupi iki 15 val. Ne tik klupi, bet ir keliais eini kaip per atlaidus“, – sakė mokytojas A.Narauskas.

Jei alga būtų didesnė, per atostogas nedirbtų. Tačiau Norvegijoje per mėnesį uždirbta tiek, kiek mokykloje per tris ar net šešis mėnesius.

„Norisi didesnio buto, pasigerinti savo materialinę gerovę“, – teigė mokytojas.

Dalis žmonių per atostogas dirba net negaudami papildomų pinigų, rodo naujausias „CV Online“ tyrimas. 48 proc. lietuvių per atostogas rūpinosi darbo reikalais.

„Nėra labai geri skaičiai, nes nemaža dalis darbuotojų tikrina e.paštą, atsiliepia į skambučius, kai kuriems net tenka važiuoti į darbą patikrinti situacijos. Tai kenkia, nes nemaža dalis nurodo, kad jie nepailsi“, – pažymėjo „CV Online“ rinkodaros vadovė Rita Karavaitienė.



Anot Darbo inspekcijos, per atostogas ignoruoti darbdavį teisėta.



„Kasmetinės atostogos ir yra laikas, kai darbuotojas turi atostogauti ir tikrai neprivalo reaguoti nei į darbdavio prašymus, nei į siaučiamą informaciją, kolegų užklausas“, – akcentavo Darbo inspekcijos Darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė.



Anot tyrimo, dalis per atostogas domisi darbo reikalais net neprašyti. Darbą per atostogas iš reikalo ar savo noru kritikuoja medikai. Tokiems žmonėms, anot specialistų, atsirūgs grįžus į darbą.



„Blogiau dirbsime, mažiau pasieksime, blogiau jausimės ir dar galime susirgti kokia liga. Didvyrių vaizdavimo era lyg ir praėjo su sovietiniais laikais“, – pažymėjo gydytojas.



Iš tiesų, anot tyrimo, tik kas trečias apklaustasis po atostogų jautėsi pailsėjęs. Estijoje situacija dar prastesnė – per atostogas dirbo 83 proc. žmonių, Latvijoje – apie 50 proc.