Apie tragišką prokurorų stygių: iš darbo išėjo virš 40, o naujų – vos keturi

Per dvejus metus iš darbo išėjo per 40 prokurorų, o naujų – vos keturi. Taip kalba generalinė prokurorė Nida Grunskienė apie tragišką prokurorų kaitą ir stygių specialistų, kurie tiria nusikaltimus. Maža to, pasak N.Grunskienės, prokuratūros sistema skęsta skolose. Apie tai plačiau pokalbis su generaline prokurore.