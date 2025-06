Apie karinės žvalgybos vado atleidimą: tai šokiruoja

„Tai šokiruojanti žinia, nes atleisti iš pareigų gerai dirbusį pareigūną, su kuriuo tikrai turėjau septynis–aštuonis mėnesius patirties ir tikrai jokių nusiskundimų nebuvo, kurį vertinu labai teigiamai... Atleidimo priežastys turi būti labai rimtos ir svarios, nes kalbama apie Lietuvos karinės žvalgybos vadovą“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė politikas.

Jo teigimu, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) apie tai nebuvo informuotas.

„Tikrai inicijuosime neeilinį (komiteto – BNS) posėdį, kad tos priežastys būtų išsiaiškintos“, – sakė L. Kasčiūnas.

Anot jo, būtina išklausyti ir krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę, ir patį E. Paulavičių.

„Tokie žmonės nesimėto, tokie žmonės turi daug informacijos, tokie žmonės yra valstybės paslapties saugotojai, dabar be paaiškinimo, be NSGK informavimo, be aiškios priežasties tą padaryti yra skandalinga“, – kalbėjo L. Kasčiūnas.

Anot jo, direktoriaus atleidimas gali pakenkti ir Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) darbui.

„Kaip galima dirbti, kai visai netoli vyksta karas, kai kalbame apie grėsmes ir dabar tam tikram laikui nebeturėsime karinės žvalgybos vadovo“, – teigė parlamentaras.

BNS žiniomis, krašto apsaugos ministrės įsakymu Antrojo operatyvinių tarnybų departamento (AOTD) vadovas nuo trečiadienio perkeltas į Krašto apsaugos ministerijos laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.

Karininkas nuo pareigų nušalintas, nepaisant to, kad rugpjūčio viduryje baigsis jo kadencija.

BNS žiniomis, pagrindu nušalinti E. Paulavičių tapo jo birželio viduryje parašytas prašymas nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį pasibaigus kadencijai.

Pulkininkas karinės žvalgybos vadovu buvo paskirtas 2020 metų rugpjūtį.

E. Paulavičius tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1999 metais. Jis yra ėjęs bataliono štabo viršininko pareigas, vadovavęs Krašto apsaugos savanorių rinktinei, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabe ėjo štabo viršininko pavaduotojo pareigas, vadovavęs kariuomenės Gynybos štabo Personalo valdybai.

Pulkininkas taip pat yra vykdęs krašto apsaugos ministro adjutanto ir Lietuvos kariuomenės vado padėjėjo pareigas, dirbo NATO Jungtinės analizės ir išmoktų pamokų centre Portugalijoje.

AOTD yra viena iš dviejų Lietuvos žvalgybos institucijų, atsakinga už Lietuvos nacionalinio saugumo gynybos srityje užtikrinimą ir jo stiprinimą.