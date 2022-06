Ant kojų sukeltos šalys dėl virš jų skridusio lėktuvo: sandoris – neteisėtas, pirkėjai – dar nerasti

Kažkas Lietuvoje nupirko lėktuvą ir be skrydžio plano su išjungtu atsakikliu skrido per pusę Europos. Kai kurios šalys dėl to net kėlė naikintuvus. Pirkėjai nenustatyti, žinomas tik pardavėjas Lietuvoje – aviatorius ir karininkas, Nidos oro parko vadovas Bronius Zaronskis, pasakojama LNK reportaže.