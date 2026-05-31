Almos Adamkienės kapą papuošė antkapinė kompozicija

Antanaitis „Kauno dienai“ sakė, kad idėja, kaip turėtų atrodyti antkapinis paminklas, kokia turėtų būti simbolika, užrašai, yra Prezidento V. Adamkaus.
„Kruopštus ir atsakingas įgyvendinimo darbas buvo patikėtas skulptoriui Kęstučiui Dovydaičiui, jam talkino architektas Nerijus Parulis“, – sakė A. Antanaitis.
Paminklas pastatytas A. ir V. Adamkų labdaros ir paramos fondo lėšomis.
Atkreipus dėmesį, kad ne visai įprastai atrodo ant antkapio esanti A. Adamkienės pavardės forma Adamkus, A. Antanaitis paaiškino, kad tai nėra netikėta.
„Tokia forma yra neįprasta mūsų šnekamojoje kalboje, bet dokumentuose visada buvo Adamkus. Tai nėra jokia naujiena žinant, kad Amerikoje moterų pavardės skamba kaip vyrų arba tėvų pavardės. Šnekamojoje kalboje, lietuvių bendruomenėje tokios pavardės sulietuvinamos. Taigi, natūraliai A. Adamkus dažnai buvo vadinama A. Adamkiene“, – sakė muziejaus vadovas.
Visuomenininkė, filantropė A. Adamkienė mirė Vilniuje po sunkios ligos, sulaukusi 97-erių. Palaidota 2023 m. gegužės 23 d. Jos ir iš Kauno kilusio V. Adamkaus sprendimu amžinojo poilsio vieta pasirinktos Kauno Petrašiūnų kapinės.
Šių metų vasario 10 d. A. Adamkienei būtų sukakę 99-eri. Šių metų lapkričio 3 d. bus minimas V. Adamkaus 100-asis jubiliejus.