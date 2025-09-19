5,5 tūkst. rezervistų sulauks kvietimo į pratybas ar atnaujinti duomenis

Kaip penktadienį pranešė kariuomenė, duomenis atnaujinti bus pakviesti apie 3 tūkst. žmonių, 2,5 tūkst. rezervistų bus pašaukti Lietuvos ir sąjungininkų organizuojamoms pratyboms „Perkūno griausmas 2025“.
Pasak kariuomenės, Karo komendantūrų valdyba kartu su Dr. Jono Basanavičiaus Karo medicinos tarnyba testuoja naują sveikatos tinkamumo tarnybai nustatymo tvarką.
Nuo šiol tinkamumas bus vertinamas tiek nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu.
Kai sveikatos tinkamumas tikrinamas nuotoliu, yra apsikeičiama duomenimis su civilinėmis sveikatos priežiūros įstaigomis ir gaunama sveikatos pažyma dėl galimybės laikyti ar nešiotis ginklą.
Kontaktiniu būdu tikrinant sveikatą, karo prievolininkas atvyksta į paskirtą Karinės medicinos ekspertizės komisiją.
Skelbiama, kad gyventojai, šiuo metu įtraukti į aktyvųjį rezervą, gavę Karo komendantūrų valdybos siunčiamą sveikatos būklės deklaracijos formą, turi ją operatyviai užpildyti.
Tai galima padaryti nuotoliniu būdu, tačiau būtina laikytis nurodytų terminų. Taip pat deklaraciją galima pildyti ir betarpiškai atvykus į pasirinktą Karo komendantūros padalinį.
Jei nėra sveikatos sutrikimų, Karo komendantūros valdybos specialistas išduos „Siuntimą medicininiam patikrinimui dėl leidimo laikyti ar nešiotis ginklus“.
Su šiuo dokumentu karys kreipsis į nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą ir atliks reikalingą medicininį patikrinimą. Gavus pažymą, informaciją būtina perduoti Karo komendantūrų valdybos atstovams.
Jei aktyviojo rezervo karys nurodys turintis sveikatos sutrikimų, bus organizuojamas sveikatos patikrinimas Karinės medicinos ekspertizės komisijoje.
Pratybų metu planuojama patikrinti apie 3 tūkst. aktyviojo rezervo karių duomenų ir daliai jų atlikti sveikatos patikrinimą nuotoliniu būdu.
„Ši naujoji tvarka leis operatyviau spręsti sveikatos patikrinimo klausimus ir užtikrinti sklandų aktyviojo rezervo karių pašaukimą į mokymus bei pratybas“, – skelbia kariuomenė.
Kaip rašė BNS, rugsėjo pradžioje prasidėjusiuose kariniuose mokymuose „Perkūno griausmas“ dalyvauja apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
Anot kariuomenės, šios pratybos padės gerinti karių įgūdžius bei pasirengimą realioms situacijoms, stiprins bendradarbiavimą tarp kariuomenės padalinių bei rezervo karių.
