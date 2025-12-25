2026-aisiais Lietuva minės Motiejaus Valančiaus, Lietuvos radijo, Helsinkio grupės metus

Sprendimas dėl šių metų paskelbimo priimtas dar 2023 metais.
2026-aisiais sueis 225 metai, kai gimė žemaičių vyskupas M. K. Valančius (1801–1875).
Seimo nutarime pabrėžiama, kad žemaičių vyskupas, švietėjas, rašytojas, blaivybės sąjūdžio organizatorius M. K. Valančius yra viena svarbiausių XIX amžiaus vidurio Lietuvos religinio, kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo asmenybių, turėjusių reikšmingą indėlį į Lietuvos mokslo raidą, švietimo ir kultūros puoselėjimą.
2026 metais taip pat bus minimas Lietuvos radijo 100-metis.
„1926 metų birželio 12 dieną pirmą kartą Kaune buvo pradėtas transliuoti Lietuvos radijas, kuris liudijo Lietuvos visuomenės modernėjimą, paskatino žiniasklaidos bei technologijų vystymąsi ir per šimtą metų neprarado savo aktualumo ir svarbos“, − rašoma nutarime.
Kitąmet sueis 50 metų, kai įkurta Lietuvos Helsinkio grupė.
1976 metų lapkričio 25 dieną buvo įsteigta Lietuvos disidentų organizacija, pavadinta Lietuvos Helsinkio grupe, kuri, nepaisydama okupacinio režimo Lietuvoje represijų, sugebėjo veikti viešai, aktyviai gynė žmogaus teises.
Ši grupė reikšmingai prisidėjo prie Sovietų Sąjungos nusikaltimų viešinimo, informuodama laisvąjį pasaulį apie komunistinio režimo vykdytus žmogaus teisių pažeidimus.
Seimas nusprendė kitąmet taip pat pagerbti kovotoją prieš sovietų okupaciją, net 37 metus sovietų režimo kalintą lageriuose ir kalėjimuose, Kovo 11-osios Akto signatarą B. Gajauską (1926–2017). 2026 metų vasario 24 dieną jam būtų suėję 100 metų.
Kiekvieni metai Seimo nutarimu yra skiriami paminėti svarbioms sukaktims, Vyriausybė tvirtina jų minėjimo programas, numato finansavimą.
Naujausi komentarai