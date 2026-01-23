 Lietuvos radijui – 100 metų

Lietuvos radijui – 100 metų

2026-01-23 08:00 kauno.diena.lt inf.

Šiais metais Lietuvos radijui sukanka 100 metų. Minint šį svarbų jubiliejų „Santaka“ ir Lietuvos integralioji muziejų informacinė sistema (LIMIS) siūlo susipažinti su Lietuvos radijo istorija ir svarbiausiais ją lydėjusiais įvykiais.

Radijo stoties darbuotojai. Pirmoje eilėje, centre – Kauno radijo stoties viršininkas kpt. Petras Masiulis, 1920 m. Kauno radijo stoties vienoje iš patalpų nežinomas asmuo su ausinėmis užrašo priimamą radiotelegrafinį pranešimą. 1920 m.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Radijo ryšio Lietuvoje ištakos siejamos su carinės Rusijos kariuomenės ryšių tarnyba, kuri 1910 m. Kauno tvirtovės Žaliakalnio forte pradėjo statyti pirmąją vokiečių įmonės „Telefunken“ 1500 W kibirkštinę siunčiamojo radijo ryšio stotį (anteną sudarė trys 50 m stiebai), o brangios ryšio įrangos apsaugai nuo artilerijos pabūklų grėsmės įrengė 4 m storio sienas, kurias dengė žemių pylimas.

Kauno radijo stoties vienoje iš patalpų nežinomas asmuo su ausinėmis užrašo priimamą radiotelegrafinį pranešimą. 1920 m.
Kauno radijo stoties vienoje iš patalpų nežinomas asmuo su ausinėmis užrašo priimamą radiotelegrafinį pranešimą. 1920 m. / Lietuvos aviacijos muziejaus nuotr.

Stotis transliavo 1 700 m banga ir buvo skirta ryšiui su kitomis imperijos tvirtovėmis – tuomet dar nei muzikos, nei kalbų per ją išgirsti nebuvo galima. Per Pirmąjį pasaulinį karą atsitraukiančios rusų kariuomenės sudegintą stotį užėmė ir vėliau renovavo kaizerinės Vokietijos kariuomenė. 1919 m. stotis buvo perduota nepriklausomybę paskelbusios besikuriančios Lietuvos kariuomenės ryšių tarnybai. Lietuvos kariuomenė stotį pradėjo naudoti 1919 m. liepos 9 d. – tą dieną nuskambėjo pirmasis Kauno nuolatinės stoties šaukinys. Ši data laikytina radijo ryšio pradžia nepriklausomoje Lietuvoje. Stotyje dirbo patirties ir žinių užsienyje įgiję radiotechnikos specialistai.

Daugiau suskaitmenintų muziejinių vertybių – Lietuvos muziejų kolekcijų portale www.limis.lt.

Šiame straipsnyje:
lietuvos radijas
100 metų
istorija
Santaka
istorija(santaka)

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų