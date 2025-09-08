Žuromskas: nebūsiu naujasis ministras

„Ne, pasiūlymo (tapti ministru – ELTA) nesu sulaukęs. Bet aš nebūsiu naujasis ministras“, – Eltai pirmadienį sakė K. Žuromskas.
„Nenorėčiau komentuoti. Man atrodo, kad yra tinkamesnių kandidatų“, – teigė jis, paklaustas, kodėl nematytų savęs Aplinkos ministerijos vadovo pareigose.
Kaip remdamasi šaltiniais ELTA skelbė anksčiau, paskirtajai premjerei atmetus siūlomos komunikacijos ekspertės Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres, su „Nemuno aušra“ Seimo rinkimuose dalyvavusio K. Žuromsko pavardė įvardijama kaip viena realiausių užimti minėtas pareigas.
Išstojo iš „Nemuno aušros“, tačiau kodėl – neatsako
Kaip skelbta, prezidentas Gitanas Nausėda tikino partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į Remigijaus Žemaitaičio politinei jėgai deleguotų ministerijų vadovų postus netvirtinsiąs.
Pernai spalį vykusiuose parlamento rinkimuose K. Žuromskas siekė iškovoti Seimo nario mandatą Marijampolės vienmandatėje apygardoje. Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pateiktoje politiko anketoje nurodoma, kad nuo 2023 m. politikas įstojo į „Nemuno aušros“ partiją.
Pasiteiravus, ar politikas neišstojo iš „aušriečių“ gretų, K. Žuromskas iš pradžių nebuvo linkęs komentuoti, tačiau netrukus patvirtino, kad partijai – nebepriklauso.
„Tai galbūt ir išstojau. Nežinau, tą informaciją galima patikrinti kažkur“, – sakė jis.
„Taip, esu šiuo metu išstojęs iš partijos“, – nurodė viceministras, tačiau paklaustas, kokios yra tokio sprendimo priežastys, komentuoti atsisakė.
„Nenorėčiau komentuoti“, – tepasakė K. Žuromskas.
Darbą Aplinkos ministerijos vadovybėje K. Žuromskas pradėjo šių metų sausį. Viceministras yra atsakingas už statybų ir teritorijų planavimo sritis.
Aplinkos apsaugos inžinerijos išsilavinimą turintis K. Žuromskas iki darbo ministerijoje vadovavo konsultacinei įmonei, anksčiau dirbo investicijų į nekilnojamąjį turtą įmonėje „Profitus“, buvo įmonės „JG Franchise“ vadovas, kuri atstovavo „RE/MAX“ prekės ženklą Lietuvoje.
ELTA primena, kad „Nemuno aušra“ buvo pasiūliusi į aplinkos ministrės postą komunikacijos ekspertės R. Saulytės kandidatūrą. Vis tik, praėjusią savaitę paaiškėjo, jog pastarosios pavardė šalies vadovui teikiama nebus.
Šiuo metu laikinai Aplinkos ministerijai vadovauja Povilas Poderskis. Prezidentas Gitanas Nausėda yra teigęs, jog nemato ministro I. Ruginienės Vyriausybėje. Taip pat yra pasisakęs ir pats P. Poderskis.
