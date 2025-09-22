Niujorke viešintis prezidentas nuotoliu susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus

Anot Prezidentūros pranešimo, pokalbis numatytas 22 val. Lietuvos laiku.
Susitikimas su kandidatu į ministrus nuotoliu rengiamas pirmą kartą.
Valdantieji siekia ketvirtadienį patvirtinti Vyriausybės programą ir surengti visų 14 ministrų bei paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės priesaiką.
Dabartinio aplinkos viceministro K. Žuromskio kandidatūrą į ministrus pasiūlė „Nemuno aušra“ vietoj prieš tai G. Nausėdos atmesto Povilo Poderskio kandidatūros.
Valstybės vadovui dar teks išspręsti situaciją, susidariusią dėl naujo kultūros ministro.
Anksčiau G. Nausėda kultūros ministre paskyrė socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę, tačiau koalicijos partneriams susikeitus ministerijomis ir „aušriečiams“ perėmus atsakomybę už Kultūros ministeriją, jie į šias pareigas pasiūlė savo narį Ignotą Adomavičių.
Prezidentas dar nėra paskyręs susitikimo laiko su pastaruoju.
BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius. Šios frakcijos formuoja ir naują ministrų kabinetą.
