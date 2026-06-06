Žiniasklaida: gali keistis trys LSDP deleguoti ministrai

Rašoma, kad ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės aplinka tuo metu jaučia, jog sprendimai jau priimti ir vietoje jos Vyriausybei vadovauti imsis partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Tiesa, nei dabartinė premjerė, nei LSDP lyderis kol kas šio klausimo nekomentuoja.
ELTA primena, kad partijos pirmininkas M. Sinkevičius sakė tarybai pristatysiantis tris galimus tolesnio darbo koalicijoje scenarijus. Anksčiau buvo svarstyta, kad politinės jėgos lyderis pristatys status quo, mažumos Vyriausybės ir koalicijos su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ variantus.
Tiesa, politikos užkulisiuose pastarąją savaitę kalbama apie galimas M. Sinkevičiaus ambicijas perimti Vyriausybės vadovo vairą iš I. Ruginienės. Vis tik, pats politikas šią savaitę žurnalistams Seime teigė kol kas apie tai nesvarstantis.
Žiniasklaidoje pasirodė informacija, kad tarybos posėdyje gali būti sprendžiamas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimas. Prezidentas Gitanas Nausėda tokias kalbas vertino skeptiškai, o I. Ruginienė jas vadino „paleista antimi“.
Vis tik, dalis šios partijos valdybos narių svarsto, kad koalicijos sudėtis neturėtų keistis. Pastarieji antrina Seimo pirmininko J. Oleko teiginiams, kad valdantiesiems priimant sprendimus ir tęsiant suplanuotus darbus, pokyčiams koalicijos sudėtyje nėra poreikio.
Pats parlamento vadovas interviu Eltai teigė partijos kolegoms išsakysiantis savąją poziciją – išlaikyti dabartinę koaliciją.
Politiniuose kuluaruose svarstoma, kad J. Olekas baiminasi prarasti Seimo pirmininko kėdę – pasikeitus koalicijos sudėčiai, galėtų būti pokyčių dėl postų. Pats politikas tokių gandų nei patvirtina, nei paneigia, bet leidžia suprasti, kad nėra įsikibęs parlamento vadovo kėdės.
Kaip buvo rašyta, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Tuomet dar laikinai partijos pirmininko pareigas ėjęs M. Sinkevičius savo nuomonę šiuo klausimu žadėjo pareikšti gegužės pradžioje vykusio LSDP suvažiavimo metu. Vis tik išrinktas pirmininku savo pozicijos dėl tolimesnio koalicijos darbo neatskleidė – tai pažadėjo padaryti artimiausiu metu, įvertinus visas aplinkybes.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) praėjusį mėnesį atlikus kratas „aušriečių“ partijos lyderio R. Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės Seimo kabinetuose, gyvenamosiose vietose bei partijos būstinėje, prezidentas pareiškė, jog preciziškas tarnybų darbas padės apvalyti politinę aplinką nuo „dalykų, kurių politikoje neturi būti“.
Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime.
(be temos)
(be temos)