Žiniasklaida: atleistas patarėjas Hofmaną kaltina korupcija, kreipėsi į prokuratūrą

Kaip ketvirtadienį pranešė portalas „15min“, I. Baltūsis ministro patarėju nebedirba nuo pirmadienio.

I. Hofmano atstovas spaudai Justas Jaskonis portalui nurodė, kad politinio pasitikėjimo pareigūnas atleistas dėl to, kad nenurodė dirbantis parlamentarų Martyno Gedvilos bei Sauliaus Bucevičiaus patarėju, pokalbių įrašinėjimo, užduočių nevykdymo, be to, jis prarado ministro pasitikėjimą.

Pats buvęs patarėjas tai vadina melu ir sako, kad juo atsikratyta dėl ministerijoje pradėtos kovos su korupcija. Portalui I. Baltūsis aiškino, jog yra atleidžiamas „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio nurodymu.

Pagal koalicijos susitarimą ši partija turėjo deleguoti savo atstovą į žemės ūkio ministrus.

I. Baltūsio teigimu, I. Hofmanas darbo pradžioje iš vienos ministerijai pavaldžios institucijos vadovo gavo dovaną, kuri gali būti traktuojama kaip kyšis. Buvęs patarėjas sako tą užfiksavusią medžiagą ketvirtadienį perdavęs Generalinei prokuratūrai.

I. Baltūsis „15min“ taip pat nurodė, kad ministras nėra deklaravęs savo buvusios lobistinės veiklos bei visų privačių interesų.