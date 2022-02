Ž. Pavilionis į dialogą su Rusija žiūri skeptiškai: tokie režimai derybomis netiki

Apie galimą karą ir Rusijos grėsmę šio pirmadienio laidoje kalbėsis Seimo narys, buvęs Lietuvos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose Žygimantas Pavilionis ir buvęs Specialiųjų operacijų pajėgų karys ir karybos ekspertas Aurimas Navys.

Pirmąkart po Antrojo pasaulinio karo Europoje ir vėl gali kilti didžiulis karinis konfliktas – Rusijos imperiją ir jos įtaką pasaulyje bandantis atkurti Putinas kėsinasi užimti Ukrainą. Nors Kremlius savo planus ir neigia, juos vis atskleidžianti Vakarų žvalgyba tikina, kad karas – neišvengiamas, o viskas, ko belieka sulaukti, kad tai prasidėtų, yra tik Putino leidimas.

Kaip laidoje pastebės A. Navys, iš tiesų karas Ukrainoje vyksta jau nuo Krymo okupacijos laikų, o per šį laiką žuvo 14 tūkst. Ukrainos karių ir civilių. Ir nors Rusija – neprognozuojama, anot A. Navio, pirmiausiai savo veiksmais ji siekia išgąsdinti – tą matome iš okupuotos Baltarusijos pavyzdžio ar veiksmų, vykstančių Luhanske ir Donecke.

Visgi buvęs Specialiųjų operacijų pajėgų karys įsitikinęs, kad kitas plataus masto ginkluotas ėjimas net ir pačiam Putinui būtų visiškai nenaudingas ir pasibaigtų pralaimėjimu.

Tokie režimai derybomis netiki ir jiems dantų neužkalbėsi. Tokiems režimams atsakymas turi būti labai griežtas – karinė jėga, politiniai sprendimai.

„Priešo – šiuo atveju Rusijos – nuvertinti nereikia. Bet visiškai primityviai žiūrint, reikėtų trigubai daugiau pajėgų puolantiesiems ir besiginantiems. Kitas dalykas – ukrainiečiai yra pasiruošę ginti savo tėvynę ir savo šalį, tam turi tikrai daug patirties. Kad Rusija praeis ir užims Kijevą per kelias dienas, yra iš fantastikos srities. Jeigu nebus panaudotas branduolinis ginklas, plataus masto karas Ukrainoje yra neišvengiamas, kaip ir totalus Rusijos pralaimėjimas.

Galbūt kai kurie klanai Rusijoje to siekia – turime nesumaišyti, kad Rusija yra ne vien tik Putinas. Yra daug skirtingų klanų ir Putino valdymas, kuris tęsiasi jau daug metų, nėra visiems klanams palankus. Vakarai lygiai taip pat gali skaičiuoti, kad tam tikra prasme Ukrainai karas netgi būtų naudingas, nes pralošęs Putinas būtų priverstas pasitraukti. Jį tiesiog patrauktų vietiniai klanai, nepasitenkinimas būtų parodytas ir visai vadinamajai liaudžiai. O kita priežastis pašalinti Putiną – nesėkminga operacija Ukrainoje“, – pastebėjimais laidoje dalinsis A. Navys.

Tuo tarpu Ž. Pavilionis teigs, kad dialogas su V. Putinu apie susidariusią situaciją šiuo metu būtų beviltiškas. „Esu senas tokių kalbėjimų su žudikais ir diktatoriais skeptikas, nes paprastai tai priveda būtent prie to, ko tie diktatoriai nori. Jie eskaluoja, po to derasi dėl deeskalacijos, mažai atiduoda, bet dalį savo užkariavimų išsaugo. Europa yra „kramtoma“ tokiu dešrelės principu. Tai, kas vyksta, man primena 1939-uosius. Panašiai ir su Hitleriu civilizuoti Vakarai, britų premjeras skubėjo tartis manydami, kad taiką išsaugos. Bet visi žinome, kas įvyko po to. Tokie režimai derybomis netiki ir jiems dantų neužkalbėsi. Tokiems režimams atsakymas turi būti labai griežtas – karinė jėga, politiniai sprendimai“, – sakys jis.

Tačiau kaip A. Navys, taip ir Ž. Pavilionis tikins, kad per visą šį laikotarpį Ukrainos kariuomenė patobulėjo ir karo atveju būtų kur kas labiau pasirengusi priešintis Rusijai. „Bet kiek Vakarai, lietuviai, lenkai, britai ir šiek tiek amerikiečiai yra iš tiesų pasiruošę juos ginti ir visapusiškai padėti? To stuburo kol kas trūksta, o kol jo nėra, bijau, kad per derybas Putinas gali pasiekti to, ko nori“, – sakys jis.

Tad kokia yra tikimybė, kad karas iš tiesų kils? O gal su Putinu išties įmanoma derėtis?

