Vytauto Sinicos šalininkai rengia Nacionalinio susivienijimo suvažiavimą rinkti partijos lyderio

Suvažiavimą rengia parlamentaras Vytautas Sinica, konfliktuojantis su dalimi Nacionalinio susivienijimo vadovybės. Šiuos ginčus lydi kaltinimai vieni kitiems partijoje priimamų sprendimų neteisėtumu.
Nacionalinis susivienijimas rugpjūtį pranešė pašalinęs V. Sinicą iš partijos ir nurodė, kad tokį sprendimą priėmė politinės jėgos valdyba, argumentuodama jį šiurkščiais įstatų, Etikos kodekso pažeidimais ir savivaliavimu.
Pats parlamentaras teigia, kad valdybos sprendimas yra neteisėtas, nes ji pagal partijos įstatus neturi teisės šalinti narių be Etikos komisijos išvadų. Tuo metu Etikos komisijos partijoje šiuo metu nėra, nes dauguma jos narių po konfliktų su partijos vadovybe atsisakė pareigų.
Nacionaliniam susivienijimui vadovauja filosofas, politologas Vytautas Radžvilas.
„Personalijų nulemtos įtampos“
Šeštadienio suvažiavimo darbotvarkėje numatyti partijos pirmininko, jo pavaduotojų, atsakingojo sekretoriaus, valdybos, tarybos bei Etikos komisijos rinkimai.
„Šiuo metu partijoje yra nebeleidžiančios konstruktyviai dirbti įtampos. Manome, kad jos yra nulemtos personalijų“, – BNS sakė V. Sinica.
Kita Nacionalinio susivienijimo vadovybės dalis teigia, kad šeštadienį šaukiamas suvažiavimas yra neteisėtas.
Anot jos, V. Sinicos šalininkų pavasarį ir vasarą rengti partijos tarybos posėdžiai, kuriuose apsispręsta dėl suvažiavimo datos ir darbotvarkės, buvo neteisėti, nes vyko nesant kvorumo.
Nacionalinio susivienijimo išplatintame pranešime teigiama, kad V. Sinicos ir jo šalininkų tikslas – „perimti partijos kontrolę pažeidžiant įstatus ir be teisėto tarybos sprendimų pagrindo“.
Tuo metu parlamentaras teigia, kad suvažiavimas bus teisėtas. Anot jo, anksčiau rengtuose tarybos posėdžiuose kvorumas jau nebebuvo reikalingas, nes rengti pakartotiniai posėdžiai ta pačia darbotvarke. Be to, suvažiavimas rengiamas ir kitais dviem pagrindais – pareikalavus trečdaliui skyrių ir nebegalint veikti Etikos komisijai.
Kaltina neskaidriai naudojus lėšas
Nacionalinio susivienijimo pranešime teigiama, kad konfliktas partijoje kilo dėl neskaidraus finansų panaudojimo pernykščių Seimo rinkimų kampanijos metu.
Teigta, jog sudaryta speciali tyrimo komisija nustatė, jog kampanijos metu padaryta šiurkščių partijos finansinės vidaus tvarkos pažeidimų – nepagrįstai iššvaistytos lėšos, o partija įklampinta į skolas.
V. Sinica kaltinamas mėginęs stabdyti komisijos tyrimą, pakeisti komisijos sudėtį ir jam nepalankias tyrimo išvadas per šeštadienį rengiamą suvažiavimą.
Politikas tai neigia.
„Partijoje yra suvažiavime renkama Kontrolės komisija, jos funkcija yra tikrinti, ar skaidriai leidžiami partijos pinigai. Šio vienintelio organo sudėties pakeitimų suvažiavimo darbotvarkėje nėra“, – kalbėjo parlamentaras.
Jo teigimu, Nacionalinio susivienijimo suvažiavime pagal partijos įstatus gali dalyvauti partiečiai, per pastaruosius metus mokėję nario mokestį.
Anot politiko, suvažiavimas įvyks, jeigu susirinks kvorumas – daugiau nei pusė delegatų.
V. Sinica buvo vienintelis į Seimą pernai išrinktas šios partijos atstovas, jis į parlamentą pateko per vienmandatę apygardą. Už Nacionalinį susivienijimą daugiamandatėje apygardoje balsavo 2,87 proc. rinkėjų.
Naujausi komentarai