VRK vadovė: balsų skaičiavimas Seimo rinkimuose užtruks ilgiau nei įprasta

„Prašome visų kantrybės, rinkimų rezultatai nebus taip greitai“, – spaudos konferencijoje sekmadienį sakė VRK pirmininkė.

Šiuose Seimo rinkimuose iš anksto balsavo 11,64 proc. rinkėjų. 2016-aisiais aktyvumas iš anksto siekė 6,65 procentus.

„Balsų skaičiavimas užtruks (...), nes turime didelį rinkėjų aktyvumą balsuojant iš anksto. Balsuojama iš anksto išankstinio balavimo vokais, jų skaičiavimas labai ilgai užtrunka“, – teigė L. Matjošaitytė.

Balsų skaičiavimą taip pat gali prailginti saugumo priemonės dėl koronaviruso, be to, Seimo rinkimų rezultatai beveik visada paskelbiami kiek vėliau nei prezidento rinkimų dėl to, kad užtrunka laiko suskaičiuoti kandidatų reitingavimą.

Balsai bus pradėti skaičiuoti iškart po to, kai 20 val. užsidarys rinkimų apylinkės.

„Mes iš savo pusės prašome rinkimų komisijų skaičiuoti rezultatus atsakingai, čia yra ne lenktynės. Svarbiausia – korektiškai, teisingai suskaičiuoti rinkimų rezultatai. Visų rinkimų stebėtojų prašome laikytis saugių atstumų tiek balsavimo patalpoje, tiek ir skaičiuojant balsus“, – kalbėjo L. Matjošaitytė.