VRK: po Šuklino mirties Nalšios šiaurinėje apygardoje turės vykti pirmalaikiai rinkimai

„Seimo narys Jevgenijus Šuklinas buvo išrinktas vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje. Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta Seimo nario, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Pirmalaikių Seimo nario, išrinkto vienmandatėje rinkimų apygardoje, ir pirmalaikių mero rinkimų datą ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią atsirado pagrindas rengti šiuos rinkimus, nustato Seimas“, – Eltai siųstame atsakyme teigė VRK.
„Preliminariais skaičiavimais, pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vienoje apygardoje galėtų kainuoti apie 700 tūkst. eurų“, – akcentavo komisija.
Apie J. Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą, jis mirė eidamas 41-uosius metus. Užuojautą velioniui taip pat pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Visagino meras Erlandas Galaguzas, kiti kolegos Seimo nariai.
J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką.
J. Šuklinas gimė 1985 m. Glazove, Rusijoje.
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