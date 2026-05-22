Virginijus Sinkevičius neatmeta galimybės toliau vadovauti partijai iš Briuselio

Jo teigimu, buvusios Socialdemokratų partijos pirmininkės Vilijos Blinkevičiūtės ir dabartinio Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovo Aurelijaus Verygos pavyzdžiai rodo, kad tai įmanoma.
„Pasidairius į Vilijos Blinkevičiūtės sėkmę, ji, man atrodo, dvejus iš trejų rinkimų laimėjo Europos Parlamente, antra vieta. Tai jeigu jai pavyksta pasiekti ir esant Briuselyje, ir aktyviai dirbant skyriuose, akivaizdu, kad ta lokacija nėra tokia svarbi, kaip ji dažnai sureikšminama“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė V. Sinkevičius.
„Aurelijus Veryga lygiai taip pat yra Briuselyje“, – pridūrė jis.
Demokrato teigimu, jo atveju pirmininko vaidmuo galbūt svarbesnis, tačiau jis sakė inicijavęs procesus partijoje, kaip dar labiau įveiklinti aktyvius partijos narius.
„Tikiu, kad tas irgi duos pozityvių rezultatų, dar labiau sukuriant bendruomenę“, – tvirtino V. Sinkevičius.
Jo kadencija Europos Parlamente baigsis 2029 metais.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ naują partijos lyderį rinks liepos 25 dieną per suvažiavimą Vilniuje.
Šie rinkimai organizuojami po to, kai buvęs demokratų lyderis Saulius Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimu.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ įsteigta 2022 metų sausio 29 dieną, daliai politikų atskilus nuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.
Nuo įkūrimo jai vadovavo S. Skvernelis, tačiau teisėsaugai pranešus, kad jis įtariamas kyšininkavimu Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje, pasitraukė iš partijos ir iš jos frakcijos Seime.
Šiuo metu partijai priklauso beveik 4 tūkst. narių, Seime turi 14 atstovų.
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